AÖL kayıt yenileme tarihleri 2019 açıklandı! Açık lise AÖL 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan Açıköğretim Lisesi iş takvimi ile, 2018-2019 AÖL 2. dönem kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemleri tarih bilgisi paylaşıldı. Açık Lisede eğitim hayatlarını sürdürmek isteyen öğrenciler kayıt yenileme tarihlerini yakından takip ederken, ilk kez okuyacak öğrenciler ise ilk kayıt tarihlerini sorguluyor. Peki, AÖL kayıt işlemleri ne zaman başlayacak? Detayları sizler için derledik.

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ

Açık Öğretim Lisesi 2018-2019 2. dönem kayıt yenileme işlemleri 9 Ocak 2019 ile 6 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak.

KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİNİ KİMLER YAPABİLİR?

Öğrencilik durumu Silik, Donuk veya Aktif olan öğrenciler kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır.

Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar I. Dönem sınavına katılamaz.

KAYIT YENİLEME BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?

İl ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri aracılığıyla kayıt yenileme başvuruları yapılacaktır.

AÇIK LİSE İŞ TAKVİMİ 2018-2019

AÖL YENİ KAYIT TARİHLERİ

Açık Öğretim Lisesi 2018-2019 2. Dönem İlk Kayıt işlemleri 9 Ocak 2019 ile 6 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İlk Kayıt yaptıran öğrencilerin Ders Seçimi işlemleri, Açık Öğretim Lisesi Haftalık Ders Çizelgesinde yapılacak düzenlemelerle ilgili Talim Terbiye Kurulu Onayı alındıktan sonra başlayacaktır. Ders Seçimi işlemlerinin yapılacağı tarihler belirlendiğinde http://aol.meb.gov.tr/ adresinden duyurulacaktır.

AÖL YENİ İLK KAYIT BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?

AÖL yeni kayıt başvuruları il ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştirilecek.

AÖL YENİ KAYIT İŞLEMİ NASIL OLUYOR?

AÖL başvuruları, İl ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri tarafından yapılacak. Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrencilerden, 18 yaşını doldurmamış olanların velileri ile birlikte, 18 yaşını doldurmuş olanların ise zorunlu durumlar dışında bizzat kendilerinin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. Açık Öğretim Lisesine kayıtlarda yaş sınırlaması bulunmamaktadır.

AÇIKÖĞRETİM LİSESİ'NE KİMLER BAŞVURABİLİR?

a) İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar,

b) Lise ve meslek liselerinden ayrılanlar,

c) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/ Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a) ve (b) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlar başvurabilir.

AÖL YENİ KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için "Sınav Bedelini" ödemek zorundadır. 2018 yılında, bir dönem için İlk Kayıt Sınav Bedeli; 30 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak 10 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliğine yatırılacaktır.) Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılığı üzerinden MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına (Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Bedeli), 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir.