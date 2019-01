E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile sınav sonuçları nasıl sorgulanır? e-Okul öğrenci giriş ekranı

Milyonlarca öğrenci okullarında son sınav dönemine girerken e Okul giriş ekranı hakkında sorgulamalarını da arttırdı. Bilindiği üzere, e Okul VBS giriş ile öğrencilerin ders dönemi içerisinde aldıkları notlardan devamsızlık sayılarına kadar daha pek çok konuda bilgiyi görüntülemek mümkün. Peki, e-Okul'a giriş nasıl yapılır? İşte, karne notu sorgulama ile ile VBS giriş!

E-OKUL İLE NOT BİLGİSİ SORGULA!

e-Okul'a giriş yapmak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle sisteme giriş için öğrencinin T.C. kimlik numarası ile okul numarası gerekiyor. Sistemin ana sonra sisteme giriş yapmak mümkün. Aşağıdaki bağlantının sol tarafı idareciler, sağ tarafı veliler için düzenlenmiştir. Veliler bu bağlantıdaki sayfanın sağ kısmındaki bilgileri doğru bir şekilde doldurarak ebeveynleri oldukları öğrenci hakkında erişmek istedikleri bilgilere kolaylıkla ulaşabilirler.

KARNE NOTU HESAPLAMA 2019

Takdir belgesi ve teşekkür belgesi alabilmek için gerekli şartlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirlenmiş durumdadır. Yönetmeliğe göre;

Derslerinde üstün başarı gösterip tüm derslerinde başarılı olan ve dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 puandan aşağıda olmayan öğrenciler ile davranış puanı 100 olan öğrenciler içerisinden, öğrenci ödül ve disiplin kurulunca belge alacaklar belirlenir.

70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar teşekkür belgesi,

85,00 ve daha üstü bir puana sahip olanlar takdir belgesi,

Ortaöğrenim süresince en az 3 öğretim yılı dönemleri boyunca takdir belgesi almış olanlar da üstün başarı belgesi ile ödüllendirilir.

Öğrencilerin sınavlardan aldıkları puanlar, performans çalışma puanları, eğer varsa proje puanları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı dersler için de ayrıca hizmet ya da temrin puanlarının aritmetik ortalamasıyla elde edilen puanların aritmetik ortalamaları alınır. Böylece öğrencilerin bir dersi için dönem puanı hesaplaması yapılmış olur.

Aritmetik ortalama hesaplanırken bölme işleminde virgülden sonra gelen 2 basamak yürütülür. Yılsonunda derslerden başarılı olunabilmesi için; iki dönem puanı aritmetik ortalaması minimum 50 puan olmalıdır veya birinci dönemde alınan puan ne olursa olsun ikinci dönem puanı en az 70 olmalıdır.

PUAN DEĞERLERİ VE DERECELERİ

Öğrencilerin sınavda aldıkları puanlar doğrultusunda oluşan performans grafiğine göre, alınacak notlar ve bu notlara karşılık olan dereceler şu şekildedir;

85,00 – 100 puan aralığı pekiyi,

70,00 – 84,99 puan aralığı iyi,

60,00 – 69,99 puan aralığı orta,

50,00 – 59,99 puan aralığı geçer,

0 – 49,99 puan aralığı geçmez olarak kabul edilir.

E-OKUL ÜZERİNDEN HANGİ BİLGİLERE ULAŞILABİLİR?

Haftalık ders programı: öğrencilerin ders günlerinde hangi derslere katılım göstermesi gerektiği tanımlanır.

Şube not ortalaması: öğrencinin herhangi bir dersteki not ortalaması sınıfın yine o dersteki genel not ortalamasıyla kıyaslar.

Not bilgisi: öğrencilerin dönem içerisinde aldıkları notları gösterir.

Devamsızlık bilgisi: öğrencilerin dönem içerisinde kaç gün okula gelmediğini gösterir.