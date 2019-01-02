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Halk eğitimden kurabiye markası doğdu

Zihnipaşa ’ndeki öğretmenler birçok tarifi biraraya getirerek yeni bir kurabiye çeşidi ürettiler. Zihnipaşa kurabiyesi adıyla patenti alınan ürünü markalaştılar. Kurabiye yok satıyor

CEYDA KARAASLAN
CEYDA KARAASLAN Eğitim Haberleri
Giriş Tarihi: 2.1.2019
Halk eğitimden kurabiye markası doğdu

Okuma yazmadan üniversite hazırlığa, meslek eğitimlerinden ilk yardıma kadar onlarca alanda kurslar veren halk eğitim merkezlerinden bir kurabiye markası çıktı. İstanbul Erenköy Zihnipaşa Halk Eğitim Merkezi'ndeki öğretmenlerin ürettiği bir kurabiye "Zihnipaşa kurabiyesi" adıyla patent alarak marka oldu. Halk Eğitim Merkezi'nin Müdürü Neriman Tokatlıoğlu Zihnipaşa kurabiyesinin hikâyesini SABAH'a şöyle anlattı: "2014'te göreve başladığım merkezimizde yiyecek içecek hizmetleri atölyesinde üretilen ürünlerden ilk dikkatimi çeken çayın yanında yediğim ama daha önce hiç tatmadığım bir kurabiye oldu. Tadı, hafifliği ve farklılığı ile dikkatimi çeken bu kurabiyeyi öğretmenimize sordum. 'Bu kurabiyenin adı nedir?' dedim. Öğretmenimiz bir adının olmadığını gelen çoğu tariflerden kendi tasarrufu ile karışık yeni ürünler denediğini belirtti. 'O zaman bu bizim kurabiyemiz olsun. Adını Zihnipaşa kurabiyesi koyalım ve her gün üretip satışını yapalım' dedim. Yaptığım tüm ziyaretlerime çikolata tatlı yerine hep Zihnipaşa kurabiyesini götürdüm. Herkes çok sevdi. Siparişler almaya başladık. Onlarca kutu kurabiye satışı yaptık. Baktım ki sevilip tutuldu o zaman markalaşalım diye patentini almak için işlemlere başladık. 2017'de Zihnipaşa kurabiyesi artık resmen bizim markamız oldu"

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Halk eğitimden kurabiye markası doğdu
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