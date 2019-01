15 tatil ne zaman hangi gün başlıyor? Milli Eğitim Bakanlığı, sömestr (yarıyıl) tatili tarihini açıkladı

Yeni yıla girmemizle beraber milyonlarca öğrenci ve velileri '15 tatil ne zaman başlayacak?' sorusunun yanıtını arama motorları üzerinden sorguluyor. Öğrenciler bir yandan okullarında sınav maratonu ile uğraşırken öteki yandan ise yarıyıl tatili tarihini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2018-2019 iş takvimini yayımlaması ile okulların kapanma tarihi de kesinleşti. Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak?

15 TATİL NE ZAMAN?

MEB'in yayınladığı 2018-2019 iş takvimine göre okullarda birinci eğitim öğretim dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek.

Birinci kanaat dönemi karnelerini alan öğrenciler için yarıyıl tatili 21 Ocak-1 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Okullarda ikinci dönem 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma tamamlanacak.

UZMNLARDAN 15 TATİL UYARISI

Öğrencilerimiz uzunca geçen bir çalışma dönemini geride bırakarak tatil heyecanını hissetmeye başladılar. Tatili yalnızca dinlenme ve eğlenmeye ayırmak yerine her öğrencimiz öncelikle kendine uygun bir planlama yapmalıdır. Planlarında ders tekrarları, test çözme ve eksik kaldıkları konuların yeniden öğrenilmesi yer almalıdır. Tatil süresi içinde zamanının bir bölümünü kültürel faaliyetlere ayırabilir, sinema, tiyatro, sergi vb. etkinliklere katılabilirler. Tatil düzensiz hareket etmek anlamına gelmemeli, günlük uyku, dinlenme, eğlenme etkinlikleri iyi planlanarak ikinci döneme zinde girmek için çaba sarf edilmelidir.

ÇOCUĞUNUZUN KARNESİNİ BİRLİKTE DEĞERLENDİRİN

Karne, bir çocuğun okul dönemindeki performansını, davranışlarını açıklayan bir değerlendirmedir. Çocuğun kişiliğini, zekasını, yeteneklerini ve hayattaki duruşunu tek başına belirleyemez. Aile içi geçimsizlikler, anne babanın çocuğa kaliteli zaman ayırmaması, kontrolsüz oyun ve televizyon saatleri, tablet ve telefonun aşırı kullanımı, zihinsel kapasite, çocuğun öğrenmesini bozan psikiyatrik ve bedensel hastalıklar karne notlarının düşük olmasına sebep olabilir. Sorunlar ve çözümler düşünülürken her zaman "ben ne yapabilirim" felsefesi üzerinde durulmalıdır. Çocuk ve ebeveyn başarısızlık karşısında bahane ve sebepler üretmektense, yapılan hataları belirleyip çözüm önerileri geliştirmelidir.

Çocuk başarısız bir karne getirdiyse öncelikle sakin olmak, suçlayıcı ve aşağılayıcı davranmamak ve beraber değerlendirme yapmak çok önemlidir. Aileler sebep sonuç ilişkisi ile doğru bir durum tespiti yapılmalıdır. Karnedeki olumlu yönlerden başlanıp, eksiklikler ve zorluklar hakkında konuşulması gerekir. Çocuğun da değerlendirmeye katılıp, sebep-sonuç bağlantılarını dile getirmesi sağlanmalıdır.

ÇOCUĞUNUZU BAŞKALARININ ÖNÜNDE ELEŞTİRMEYİN

Çocuklar okul başarısı konusunda kardeşleri ve arkadaşları ile kıyaslanmamalıdır. Çocuklar olduğu gibi kabul edilmeli, onlardan kapasiteleri dışında, başaramayacakları işler beklenmemelidir. Kıyaslama ancak çocuğun kendisi ile yapılmalıdır. Çocuğun başardığı işleri örnek gösterilip, zayıf notlarını da düzeltebileceği ifade edilmelidir. Arkadaşlarının ya da başkalarının yanında onu eleştirmek, kötülemek onun kendisine olan saygısını zedeleyebilir. Çocukların başarısında ailelerin çocuklarının bireysel özelliklerini bilmeleri ve onlara en uygun öğrenim yöntemlerini uygulaması önemlidir. Aileler çocuklarının öğrenmekten ve çalışmaktan zevk alma duygularını geliştirmenin yollarını aramalıdır.

ÇOCUĞUNUZUN DİNLENMESİNE VE EĞLENMESİNE İZİN VERİN

Yarıyıl tatili diğer döneme başlamadan dinlenme ve hazırlanmayı kapsar. Tatil başında, okulun başlamasına daha çok zaman vardır, sonlara doğru ise hiç bir hazırlık yetişmez, bundan sonraki çabanın anlamsız olduğunu düşünülür. Tatil başından sonuna; "ders çalış, eksiğini kapat, ödevini yap, bilgisayarı kapat, kitap oku" gibi sözler söyleyip, bağırıp, eleştirmek genellikte bir işe yaramadığı gibi çocuğun ailesinden uzaklaşmasına, söylenenleri umursamamasına, umutsuz, bezgin ve mutsuz olmasına yol açar.

ÇOCUĞUNUZU HER KOŞULDA SEVDİĞİNİZİ VE ONA DEĞER VERDİĞİNİZİ HİSSETTİRİN

Anne ve babalar çocuklarını her zaman ve her durumda koşulsuz olarak sevdiklerini, kabul ettiklerini ve değer verdiklerini hissettirmelidir. Böylece çocuklar, karnelerinde notların anne ve babalarının onlara duydukları sevgi, güven, kabul ve değeri asla değiştirmeyeceğinin bilincinde olurlar.

TATİLDE ÇOCUKLARINIZI EVE KAPATMAYIN!

Psikolog Melek Demir, ailelerin çocukları eve kapatıp bilgisayar ve televizyon izletmesi yerine, onlara çocuk olma fırsatı vermesi gerektiğini belirterek, "Çocuklarımızı eve kapatmıyoruz. Sokakta oynamalarına izin veriyoruz. Bunların ötesinde tatil demek bilgisayar, televizyon demek değil. Bilgisayar ve televizyon konusunda çok dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

Psikolog Melek Demir, çocukların yaz tatilini verimli geçirmelerinin onların gelişimi açısından önemli olduğunu vurgulayarak ailelere bazı tavsiyelerde bulundu.

Tatilinin ebeveynler ve çocuklar arasında iletişim bağını güçlendirmek için güzel bir fırsat olduğunu vurgulayan Demir, "Aileler ilk başta çocuklara çocuk olma fırsatı tanıyacak. Karneler iyi veya kötü gelmiş olabilir ama unutmamalıyız ki çocuklar günün büyük bölümünü okullarda geçiriyor. Okuldan geriye kalan kısım aile ile geçirilen vakit. Hatta çoğu zaman yapmak istedikleri şeyi ailece yapamıyorlar. Çünkü herkesin belli bir yoğunluğu olmuş oluyor ama tatil süreci bize bunların aksine çok güzel fırsatlar sunuyor. Çocuklarla aramızdaki iletişim bağını güçlendirmek, duygusal bağımızı güçlendirmek adına aslında çok büyük bir fırsattır yaz tatili. Çünkü okul döneminde çocuklarla bu tür vakit geçirme durumları biraz daha az oluyor. Bu iletişim ve duygusal bağ anlamında daha da zayıf hale getirebilir" diye konuştu.