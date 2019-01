Yapay zekânın geleceği sosyal bilimlerde

BUGÜN NELER OLDU

Çok yakın bir gelecekte hayatın her alanına girecek yapay zekâ teknolojisi ve robotlar sanılanın aksine mühendislik değil, sosyal bilimler alanlarını güçlendirecek. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada üniversite adaylarının istihdam kaygısı nedeniyle son 5 yıldır sosyal bilimler programlarına ilgisi azalmıştı. Bu nedenle felsefe, sosyoloji, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi gibi lisans programlarında kontenjanlar düşürüldü. Ancak uzmanlar gelişen teknolojinin yakın bir zamanda temel bilimlerden çok sosyal bilimlere ihtiyaç duyacağını öngörüyor. İbn Haldun Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Enis Doko "Teknoloji sanıldığının tam aksine sosyal bilimleri daha önemli hale getirecek. Robotların, yapay zekânın insanlara, toplumlara olan etkilerini önce öngörebilecek ve yorumlayabilecek sosyal bilimcilere çok ihtiyaç duyulacak" dedi. Doktorasını fizik alanında yapmış olan Doko çok hızlı bir şekilde gelişen teknolojinin dünyada yeni soru ve sorunlar getireceğini, bunların çözümünün de sosyal bilimlerde olduğunu söyledi.Yapay zekânın gelecekte daha çok mekanik işlerin yerini alacağını anlatan Doko "Mühendislik ve tıp alanlarda zaten bu teknoloji çoktan kullanılmaya başlandı. Ama yapay zekânın bir iç dünyası yok. Algoritmayla yapılan bir şey değil bu. Felsefe yapmak algoritmik bir uğraş değil. Teoloji, psikoloji, hukuk gibi alanlar taklit edilemez. Bu alanlarda her zaman insana ihtiyaç vardır" dedi. Yapay zeka ve robot teknolojisinin çok hızla geliştiğine dikkat çeken Doko "Bunun için sosyal bilimlerde de yeni alanlar doğacak. Hukuk teorisyenlerinin önemi artacak. Örneğin robot askerleri hangi ülkeler hangi sınırlar içerisinde yapabilecek? Otonom silah kullanma yetkisi hangi koşullar içinde kullanılabilecek? Her yeni teknolojik ürünün hukukta tartışılması gerekecek. Hem özel sektör hem de kamuda sosyal bilimcilere olan ihtiyaç artacak. Teknoloji odaklı uluslararası ilişkiler, sosyoloji, siyaset bilimleri alanları oluşacak. Yeni teoriler geliştirilecek" diye konuştu.Çok hızlı bir teknoloji gelişimi yaşandığı için geleceği öngörmenin de artık zor olduğunu vurgulayan Doko fütürizmin de sosyal bilimler alanına girebileceğini söyledi. 15 yıl gibi kısa bir sürede fütürizmin bir bilim olarak ön plana çıkacağını anlatan Doko "Büyük değişimler karşısında insanların olumsuz etkilenmemesi için stratejiler geliştirmek zorundayız. Örneğin uzaylıların varlığı kanıtlanırsa toplumlar bundan nasıl etkilenir? Bütün bu olası gelişmeleri öngörüp çözümler üretilmesi gerek" dedi. Bu anlamda Türkiye'de ilk gelecek araştırmaları merkezinin İbn Haldun Üniversitesi'nde kurduklarını açıklayan Doko burada beyin fırtınalarıyla teknolojinin gelecekte insan üzerindeki etkilerini tartışacaklarını söyledi.