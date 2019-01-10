DPÜ EHAT’ın 'İyi Niyet Sözleşmesi' tüm Türkiye’ye yayılacak!

DPÜ Engelsiz Hayat Topluluğu'nun başlattığı Engelsiz Kentler ve Engelli Dostu Belediye Başkan Adayı kampanyasının önce Ege Bölgesi'ne sonra da tüm Türkiye'ye yayılması için girişimlere hız verildi.

Üniversitenin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak etkinlik gösteren Engelsiz Hayat Topluluğu (EHAT), AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Ahmet Sami Kutlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Alim Işık ile de İyi Niyet Sözleşmesi imzaladı.

Kampanyanın tüm Türkiye'ye yayılması hedefleniyor.

KAMPANYA NELERİ İÇERİYOR?

Engelsiz Kentler ve Engelli Dostu Belediye Başkan Adayı Kampanyası, temelinde yerel yönetim ve sivil toplum öncülüğünde uygulanan kentsel planlama ve tasarım faaliyetlerine engellilerin katılmasını sağlayacak uygulamaların paylaşımını, katılımcı kuruluşlar arasında diyalogların geliştirilmesini, Türkiye'yi engelliler için daha yaşanılabilir, güvenli hale getirilmesini hedefliyor.

Buradan hareketle de engelli bireylerin kültür-sanattan spor ve dinlence etkinliklerine kadar kentlerdeki tüm etkinliklere katılmasını ve ulaşım sistemlerinden önleyici hizmetlere kadar da tüm hizmetlerden tüm vatandaşlarla eşit oranda faydalanabilmesi için çaba gösteriliyor. Kampanya kapsamında tüm bu etkinliklerin planlanması ve uygulanması sürecinde engelli bireylerin de yer alması gerektiği savunuluyor.