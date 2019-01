Öğrenci meclis başkanları buluşması başladı

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen kurultay, bu yıl "Türkiye'nin Dünya Liderliği Sürecinde Kültür ve Gençlik Politikaları Kurultayı" başlığı ile Kızılcahamam Eliz Otel'de gerçekleştiriliyor. Ankara Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi öğrencisi hafız Alperen Danışman'ın Kuranı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış oturumuna Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Selim Cerrah, ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, Genç ÖNDER Başkanı Resul Çiftçi, ÖNDER Yönetim Kurulu üyeleri ve öğrenciler katıldı.

İmam hatip milletin ruh kökü

Programın açılışında öğrencilere hitap eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, imam hatip neslinin bundan 60-70 yıl önce yapılan duanın meyveleri olduğunu söyledi. İmam hatipliler buluşmasının büyük bir mana taşıdığını belirten Erbaş, "İmam hatip mefkuresi bu topraklar için tarihi öneme sahiptir. İmam hatipler, inancı, vatanı, mukaddesatı, değerleri uğruna Çanakkale'den Maraş'a, Sakarya'dan Sarıkamış'a tarihin en büyük destanlarından birini yazan milletimizin inancının, azminin, umudunun, duasının, gelecek heyecanının temsilcisi bir nesildir. Anadolu'nun saf temiz geleneğinin ve düşüncesinin yansımasıdır. Milletimizin ruh köküdür. Bir inanç ve maneviyat iklimidir" dedi.

Milletimizin imam hatiplere teveccühünün sebeplerini iyi anlamak ve o ideali canlı tutmak zorunda olduğumuzu belirten Erbaş konuşmasını şöyle sürdürdü: "Çünkü bu okullar varoluşunun gayesini idrak eden, kendine, topluma, çevreye ve rabbine karşı sorumluluklarının farkında olan, bütün insanlığının huzur ve güvenini isteyen bir nesil amacının sonucudur. Tarihine vakıf olan gelecek tasavvuru yapan, büyük idealleri olan ama bu ideallerin peşinde koşarken zarafet ve saygıyı ihmal etmeyen nesil ürünüdür imam hatipler."

Şiddet ve anarşinin uzağında

İmam hatiplilerin bilgi ile hikmeti bütünleştiren, hayatı anlamlı kılan değerlerle hayatı kolaylaştıran bilimsel gelişmeleri birlikte öğrenen ve insanlığa hizmete dönüştüren bir nesil idealinin neticesi olduğunu belirten Ali Erbaş, "Bu insanlar güven veren, şiddet ve anarşinin uzağında, zulmün karşısında, mazlumun her daim yanındadır" dedi. Dört çocuğu ile birlikte imam hatipliler neslinin bir ferdi olmaktan her zaman gurur duyduğunu ifade eden Erbaş, "İslam ve Müslüman kelimeleri silm kökünden gelmektedir. Yani barış ve teslimiyet demektir. İşte imam hatip nesli bunun bütün dünyada gerçekleşmesi için kuruluşundan bugüne her zaman buna inanmış bu yolda yürümüş, bu yolda mücadelesini vermiş bir nesildir. İmam hatip nesli barış insanı olmak ve ideal bir Müslüman olma yolunda hep gayret etmiştir" diye konuştu. Gençlere tavsiyelerde bulunan Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: Gençler inancınızı sahih bilgiler üzerine bina etmelisiniz. İslam'ın şefkat merhamet güzel ahlak ve bir arada yaşama ilkeleri sizin gayretinizle dünyanın her tarafına ulaşmalıdır. Okumak ve bilgi sahibi olmak uğraşınız olsun. İslamiyet de okumakla başlar. İlk gelen beş ayette okumak, bilgi, ilim öğrenmek, öğretmek ve kalem vardır. Bu medeniyetin çocuklarının elinden kitap ve kalem düşmeyecek demektir."

Bir imama 10 genç zimmetlenecek

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı bir çalışmadan da bahseden Erbaş, gençlerle ilgili önemli bir proje başlattıklarını söyledi. Bir salonda hitap ederken Diyanet görevlilerine "Bir yılda her birinin 10 gencimizle birlikte olun" dediğini aktaran Erbaş, "10 gencimiz bir imamımıza emanet olsun. Onun din eğitimiyle okul ihtiyaçlarıyla ilgilensin. Haftanın iki günü köy imamları şehre inecekler, Pazartesi ve Perşembe günleri lise ve üniversite gençliğinden 10 genci müftümüz onlara zimmetleyecek. İnşallah her yıl, her imamımız 10 gencimize rehberlik, önderlik edecek. Sizlerden de isteğim imamlarımızın bu projeyi takip edip etmediğini sizler de takip edin" diye konuştu.