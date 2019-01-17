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'da okullar tatil edildi

'da kar nedeniyle il genelindeki okullarda eğitim öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.

AA Eğitim Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2019 08:33
Erzincan'da okullar tatil edildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumları, ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve öğretim kurumlarının bugün tatil edildiği belirtildi.

Kararın, il genelinde dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrenciler ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için alındığı ifade edilen açıklamada, engelli olan ya da bakmakla yüküml�� olduğu engelli yakını bulunanlar ile hamile kamu personelinin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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Erzincan'da okullar tatil edildi
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