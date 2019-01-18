2018-KPSS branş bazındaki sıralamalar güncellendi

Kurumdan yapılan açıklamada, 2018-KPSS'ye (lisans, ön lisans ve ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamalarının güncellenerek ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtıldığı belirtildi. Adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle güncellenmiş branş bazında sıralamalarını öğrenebilecekler.

Branş bazında sıralamaların, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulduğu ve kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkan veren bir hizmet olduğu belirtilen açıklamada, görüntülenen sayfanın belge niteliği taşımadığı vurgulandı.

Her türlü değerlendirmede, ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgilerin esas alındığı bildirilen açıklamada, "Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde 18 Ocak 2019 tarihi ile aktif olarak bulunan eğitim bilgileri; ve bu tarih itibarıyla sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir."

Adayların branş bazında sıralamaları incelerken göz önünde bulundurması gereken teknik açıklamalar da ÖSYM'nin sitesinden paylaşıldı.