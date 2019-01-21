247 bin öğrenciye öğrenim teşviki

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel öğrenim teşvikine ilişkin milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakanlık verilerine göre özel okullarda okuyan öğrenci sayısını 1 milyon 115 bin 357, özel okul sayısını da 13 bin 679 olarak açıklayan Bakan Selçuk, 2018-2019 eğitim öğretim yılında eğitim ve öğretim desteği başvurusu yapan öğrenci sayısını 539 bin 394 olarak bildirdi. Bu öğrencilerden gerekli koşulları sağlayan 75 bin öğrencinin eğitim ve öğretim desteğine hak kazandığını belirten Bakan Selçuk, 2018 yılının sonu itibariyle teşvik alan öğrenci sayısının ise 247 bin 138 olduğunu kaydetti. Selçuk'un verdiği bilgiye göre, eğitim ve öğretim desteği, yörenin kalkınmada öncelik derecesi ve gelişmişlik durumu, öğrencinin ailesinin gelir düzeyi, eğitim bölgesinin öğrenci, sayısı, desteklenen öğrenci ve öğrencinin gideceği okulun başarı seviyeleri ile öncelikli öğrenciler gibi ölçütlerin dikkate alınmasıyla veriliyor.2017-2018 eğitim öğretim yılında 301 bin 777 öğrenciye 1 milyar 207 milyon 708 bin 478 lira eğitim ve öğretim desteği ödemesi yapıldı. Bakan Selçuk "Önümüzdeki süreçte özel öğretime teşvik uygulamasını kademeli olarak azaltarak kaldıracağız. Buradaki bakış açımız dezavantajlı durumda olan resmi okullarımızdaki niteliksel ve nicel gelişime hizmet etmektir" dedi.