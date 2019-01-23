Uçan araba yapacaklar

BUGÜN NELER OLDU

İlkkezgeçen yıl düzenlenen ve 550 binden fazla ziyaretçisiyle dünyanın en büyük ikinci havacılık etkinliği olarak tarihe geçen TEKNOFEST bu yıl da yepyeni kategorilerle gerçekleştirilecek. Gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için 15 farklı kategoride teknoloji yarışmalarının düzenleneceği TEKNOFEST için başvurular başladı. Festival kapsamında bu yıl uçan araba tasarım yarışması da düzenlenecek. TEKNOFEST 2019 yarışmalarına başvurular 28 Şubat'a kadar devam edecek. Ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine açık olan yarışmalar, geleceğin teknolojilerinin yanı sıra; roket, insansız su altı sistemleri, insansız hava araçları gibi günümüz teknolojilerine yönelik kategorileri de içeriyor.Kazanan takımlara toplamda 2 milyon TL'nin üzerinde ödülün verileceği teknoloji yarışmalarına başvurular, www.teknofestistanbul. org adresi üzerinden yapılabilecek. Türkiye'nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen ve "Milli Teknoloji Hamlesi" sloganıyla yola çıkan TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenleniyor.