YÖKDİL başvuruları ne zaman başlayacak? 2019 YÖKDİL sınavı hangi tarihte yapılacak?

Yıl içerisinde belirli tarihlerde gerçekleşen 6. YÖKDİL sınavının ne zaman yapılacağı belli oldu. Binlerce bireyin YDS'ye alternatif olarak gördüğü YÖKDİL sınavı 10 Mart 2019 Pazar günü gerçekleşecek. Peki, YÖKDİL başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na yönelik detaylar...

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bu yıl 6.sı gerçekleşecek olan YÖKDİL sınavı, 10 Mart 2019 Pazar günü, 30 il ve 35 sınav merkezinde, saat 14.00'te, tek oturum halinde gerçekleşecek.

Başvurular ve diğer detaylar için ilerleyiniz...