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başvuruları ne zaman başlayacak? 2019 YÖKDİL sınavı hangi tarihte yapılacak?

Ocak ayının son günlerine doğru ilerlerken on binlerce adayı ilgilendiren 2019 sınavı hakkındaki sorgulamalar da artış gösterdi. Gerek yabancı dil tazminatı gerekse yüksek lisans için 'na katılım gösterecek olan bireyler, ' ne zaman başlayacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı. YÖK tarafından açıklama neticesinde sınav tarihi belli olurken YÖKDİL başvuruları da netleşti. Peki, YÖKDİL başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, 2019 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı hakkında merak edilen bazı bilgiler...

Giriş Tarihi: 23.1.2019 12:19
YÖKDİL başvuruları ne zaman başlayacak? 2019 YÖKDİL sınavı hangi tarihte yapılacak?

Yıl içerisinde belirli tarihlerde gerçekleşen 6. YÖKDİL sınavının ne zaman yapılacağı belli oldu. Binlerce bireyin YDS'ye alternatif olarak gördüğü YÖKDİL sınavı 10 Mart 2019 Pazar günü gerçekleşecek. Peki, YÖKDİL başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na yönelik detaylar...

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bu yıl 6.sı gerçekleşecek olan YÖKDİL sınavı, 10 Mart 2019 Pazar günü, 30 il ve 35 sınav merkezinde, saat 14.00'te, tek oturum halinde gerçekleşecek.

Başvurular ve diğer detaylar için ilerleyiniz...

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