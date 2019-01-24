İş gücüne katılımı kolaylaştırıyor

BUGÜN NELER OLDU

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) verileri yüksek lisansın iş gücüne katılma ve yükselmedeki önemini birkez daha ortaya koydu. Dünya genelinde yüksek lisans yapanların iş dünyasına katılım oranları lisans yapanlardan çok daha fazla. OECD 2018 raporuna göre lisans diploması olanların iş gücüne katılım ortalaması yüzde 84. Bu oran ABD özelinde yüzde 83 iken Türkiye'de yüzde 77. Yüksek lisans diploması olanların iş gücüne katılım ortalaması ise yüzde 88'e kadar çıkıyor. ABD'de yüzde 87 olan katılım oranı Türkiye'de yüzde 85'lere varıyor. Yani Türkiye'de lisans diploması olanların iş gücüne katılma oranı OECD ve ABD ortalamalarının altındayken yüksek lisans da ise neredeyse aynı seviyede ilerliyor. Yüksek lisans yapmak iş gücüne katılabilme yüzdesini OECD genelinde 4 puan Türkiye özelinde ise 8 puan arttırıyor. Özetle Türkiye'de yüksek lisans yapmak iş gücüne katılımda OECD ve ABD'ye göre 2 kat daha fazla fırsat yaratıyor.Öte yandan özel sektörde yönetici olmak isteyen üniversite mezunları için en gözde alan MBA programları. İşletme yönetimi yüksek lisansının İngilizce kısaltması olan MBA lisansüstü eğitimin en gözde alanları arasında yer alıyor. MBA kurumların her düzeyinde görev yapan profesyonellerle, yöneticilik vasfı kazanmak isteyen üniversite mezunlarının katılabileceği en etkin programların başında geliyor. MBA sadece işletme mezunlarına değil, üniversitelerin farklı alanlarında lisans eğitimini tamamlamış gençlere de yönetici niteliği kazanmayı amaçlayan, işletme ve yönetim odaklı bir yüksek lisans programı. MBA diğer yüksek lisans programlarında olduğu gibi tezli ya da tezsiz olarak yapılabiliyor.4 yıllık lisans mezunu olan herkes MBA programı için başvuruda bulunabilir. Mezun olunan bölümün işletme olması şartı aranmıyor. Lisans eğitimini tamamlayan her mezun MBA yapabilir. Tezli MBA programlarında eğitim süresi 4 yarıyıl iken tezsiz programlarda bu süre 3 yarıyıla iniyor. MBA eğitim ücretleri vakıf üniversitelerinde 6 bin TL'den başlayıp 50 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Devlet üniversitelerinde ise tezsiz MBA programlarının ücretleri tezlilerden daha yüksek. Tezli programlarda sadece YÖK'ün belirlediği eğitim harcı ödeniyor.