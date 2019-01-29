AUZEF sınav sonuçları açıklandı! 2019 AUZEF sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

19-20 Ocak tarihlerinde AUZEF güz dönemi final sınavlarına katılım gösteren öğrenciler için müjdeli haber geldi. İstanbul Üniveristesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi final sınav sonuçları AKSİS üzerinden açıklandı. Adaylar, haberimizin detaylarında paylaşacağımız link üzerinden AUZEF sonuçları hakkında gerekli bilgileri öğrenebilir, detaylara ilişkin fikir sahibi olabilir.

AUZEF SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

29 Ocak Salı günü itibari ile adayların erişimine açılan AUZEF sonuçları, kurumun resmi internet sitesi olan İÜ AKSİS üzerinden öğrenilebiliyor.

Adaylar, kullanıcı adı ve şifreleri ile AUZEF sınav sonuçlarına ulaşabilir.

AUZEF SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SINAVLARA İTİRAZLAR NASIL YAPILIR?

1. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 21. Maddesine Göre;

'Sınavlara ve sonuçlara itiraz MADDE 21 –

(1) Sınav sorularına itiraz, sınavların bitiminden itibaren; sınav sonuçlarına itiraz ise sonuçların ilanından itibaren 2 (iki) iş günü içinde Dekanlığa yazılı veya elektronik ortamda yapılır.

(2) Belirlenen süreler dışında ve başka mercilere yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

(3) İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır.

(4) Sınav sonuçlarına itiraz maddî hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye verilmez.'

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TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi bünyesindeki Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi telafi sınavları 16-17 Şubat 2019 tarihlerinde gerçekleşecek.

TELAFİ SINAVI (BÜTÜNLEME) SINAV MERKEZİ TERCİH İŞLEMLERİ BAŞLADI

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde,

Sınav yeri tercih işlemleri 29 Ocak 2019 saat 16.00'da başlayıp 31 Ocak 2019 saat 12.00'ye kadar devam edecektir.

Sınav yeri tercih işlemlerini sinav.istanbul.edu.tr adresinden yapabilirsiniz.

Sınav merkezi tercihleri 2018-2019 Güz dönemi sınavlarında geçerli olacaktır.

Sınav yeri tercihi yapmayan öğrencilerimizin sınav merkezi "Bitirme Sınavı" sınav merkezi olarak belirlenecektir.

Sınav merkezi tercihleri sırasında engelli ve hükümlü öğrencilerimiz durumlarıyla ilgili bilgileri eksiksiz ve hatasız bir şekilde sisteme girmelidir.

İletişim bilgileriniz eğitim-öğretim faaliyetleri başta olmak üzere tüm bilgilendirmelerde kullanılacaktır. Eksik veya hatalı iletişim bilgisi verilmesi nedeniyle yaşanabilecek problemlerden fakültemiz sorumlu değildir.