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2019 başvuruları nasıl ve nereden yapılır? ne zaman yapılacak?

On binlerce bireyin yakından takip ettiği başvuruları 30 Ocak Çarşamba günü itibari ile başladı. YDS'ye alternatif olarak görülen ve gerek yüksek lisans başvuruları için gerekse yabancı dil tazminatı için katılım gösterilen 2019 YÖKDİL İlkbahar Dönemi sınavına ilişkin tarihler de netleşti. Peki, nasıl ve nereden yapılır? ne zaman yapılacak? İşte Sınavı başvuru kılavuzu ile beraber merak edilen bilgiler...

Giriş Tarihi: 30.1.2019 11:37 Güncelleme Tarihi: 30.1.2019 11:37
2019 YÖKDİL başvuruları nasıl ve nereden yapılır? YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak?

Geçtiğimiz haftalarda YÖK tarafından YÖKDİL sınav ve başvuru tarihleri hakkında yapılan açıklama adayları heyecanlandırmış ve bireyler başvuruları beklemeye koyulmuştu. 30 Ocak 2019 Çarşamba günü itibari ile YÖKDİL başvuruları başladı. Başvurular, 8 Şubat tarihine kadar sürecek. Peki, 2019 YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? İşte başvuru kılavuzu ile sürece dair detaylar.

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. YÖKDİL sınavı soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.

BAŞVURULAR NASIL VE NEREDEN YAPILIYOR?

Sınav başvuruları elektronik ortamda yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden, aynı adreste yayımlanan sınav takviminde belirtilen başvuru süresi içinde yapılacaktır.

Adaylara sınava girmek istedikleri alanı ve dili, sınav başvurusu esnasında seçecektir.

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2019 YÖKDİL başvuruları nasıl ve nereden yapılır? YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak?
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