MEB duyurdu: Okullar ne zaman kapanacak? 2019 Yaz tatili hangi tarihte başlıyor?

15 tatil sona erdi ve okullarda ikinci dönem başladı. Ödevlerle ve sınavlarla geçecek bir ikinci kanaat dönemine geçiş yapan öğrenciler, ilk günden itibaren 'okullar ne zaman kapanacak?' sorusuna yanıt arayama başladı. Çocukları ile erkenden plan yapma gayesinde olan veliler de yaz tatilinin başlangıç tarihini sorguluyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2018-2019 iş takvimi ile merak edilen bu tarihlere ilişkin bilgi yayımladı.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

15 tatilin ardından 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayan eğitim öğretim döneminin ikinci yarısı 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek.

2019 YAZ TATİLİ BAŞLANGIÇ TARİHİ

15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 15 Eylül 2019 Pazar gününe kadar sürecek. Bir sonraki eğitim öğretim senesi ise 16 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

2019 RESMİ TATİLLER

1 Ocak 2019 Salı - Yılbaşı

23 Nisan 2019 Salı - Ulusal Egemenlik ve ÇocukBayramı

1 Mayıs 2019 Çarşamba - Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2019 Pazar - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz 2019 Pazartesi - Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

30 Ağustos 2019 Cuma - Zafer Bayramı

29 Ekim 2019 Salı - Cumhuriyet Bayramı

BAKANLAR ÖĞRENCİLERİN TEBRİK KARTLARINI YANITSIZ BIRAKMADI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Siirt'ten kendilerine yeni yıl dolayısıyla tebrik kartı gönderen ilkokul öğrencilerine cevap yazdı.

Mehmetçik İlkokulunda okuyan 2. sınıf öğrencileri, PTT aracılığıyla bakanlar Selçuk, Gül, Pekcan ve Ersoy'a yeni yıllarını kutlayan tebrik kartı gönderdi.

Kartların ulaştığı bakanlar da öğrencilere teşekkür ve başarı dileklerinin yer aldığı kartlarla öğrencilere cevap verdi.

Okul Müdürü Mustafa Özkoyuncu ve 2-D sınıf öğretmeni Nusret Çelepçıkay, bakanlardan gelen tebrikleri öğrencilere ulaştırdı.

Bakan Selçuk, öğrencilere gönderdiği kartta, "Sevgili yavrularım, yeni yıl tebriğinizi memnuniyetle aldım. Gözlerinizden öper, eğitim hayatınızda başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Bakan Gül de öğrencilerden Şevval Erçelik'in tebriğine yanıt verdi.

Gül, kartında "Sevgili Şevval, yeni yıl tebriğini aldım. Bu özel günde beni hatırladığın için çok mutlu oldum. Yeni yılın sana, ailene ve milletimize hayırlar getirmesini dilerim. Derslerinde başarılar diler, sana, ailene ve tüm arkadaş ve öğretmenlerine selamlarımı iletirim." ifadelerine yer verdi.