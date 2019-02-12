YKS başvuruları ÖSYM giriş ile yapılıyor! 2019 Üniversite sınav kılavuzu ile YKS başvuru nasıl ve nereden yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2019 YKS sınav ve başvuru tarihlerini duyurdu. Böylelikle, güzel bir üniversitede eğitim öğretim hayatlarını sürdürmek isteyen yüz binlerce öğrencinin yanıtını aradığı 'YKS başvuruları ne zaman başlayacak?' sorusu yanıtını buldu. Peki, 2019 YKS ne zaman yapılacak? YKS başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar...

2019 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin bu yılı kapsayan sınav takvimine göre,

2019 YKS'nin 1. oturumu TYT 15 Haziran, 2. oturum AYT ile YDT 16 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek.

YKS BAŞVURULARI BAŞLADI

2019 YKS başvuruları 12 Şubat Salı günü başlayıp, 6 Mart Çarşamba tarihinde sona erecek. Geç başvuru tarihi 19 Mart olarak açıklanırken sınav sonuçları ise 18 Temmuz'da açıklanmış olacak.

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