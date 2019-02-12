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o yasakları kaldırdı

2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na başvurular, 6 Mart'a kadar alınacak. Adaylar, sınav binalarına başörtü için kullanılan boncuklu veya boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit pirsing ile girebilecek.

Giriş Tarihi: 12.2.2019 11:43 Güncelleme Tarihi: 12.2.2019 11:44
ÖSYM o yasakları kaldırdı

2019-YKS'ye 2018-2019 öğretim yılında lise veya dengi okullar ile açık öğretim liselerinin son sınıfında öğrenim gören öğrenciler, son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar ve lise mezunları başvurabilecek.

YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), 15 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te, ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 16 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak.

Üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise 16 Haziran Pazar günü saat 15.45'te başlayacak.

Adaylar, 2019-YKS başvurularını 6 Mart'a kadar yapabilecek.

- ULAŞIM KARTI VE ANAHTAR SERBEST

Adaylar, sınav binalarına, başörtü için kullanılan boncuklu veya boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit pirsing ile girebilecek.

Adayların, 2019-YKS ile ilgili detaylı bilgi için ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan kılavuzu dikkatle okumaları gerekiyor.

YKS başvuruları ÖSYM giriş ile yapılıyor! 2019 Üniversite sınav kılavuzu ile YKS başvuru nasıl ve nereden yapılır?

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ÖSYM o yasakları kaldırdı
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