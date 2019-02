2019 ALES ne zaman yapılacak? ÖSYM ile ALES başvuruları o tarihte alınmaya başlayacak!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca 2019 sınav takvimi açıklandı. Belli olan sınav takvimi neticesinde ALES sınav ve başvuru tarihleri de netleşti. Akademik personel olabilmenin yanında yüksek lisans okumak isteyen bireylerin ilgilendiği ALES sınavı yıl içerisinde 3 farklı tarihte gerçekleşecek. ALES başvuruları da sınavlara göre farklılık gösteriyor. İşte, 2019 ALES sınav ve başvuru tarihleri...

ALES NE ZAMAN YAPILACAK? 2019 ALES BAŞVURU TARİHLERİ



ÖSYM sınav takvimine göre, ALES sınav ve başvuru tarihleri şu şekilde...

ALES/1

Sınav tarihi: 05.05.2019

Başvuru tarihleri: 05.03.2019 - 13.03.2019

Sonuç açıklanma tarihi: 30.05.2019

ALES/2

Sınav tarihi: 22.09.2019

Başvuru tarihleri: 09.07.2019 - 17.07.2019

Sonuç açıklanma tarihi: 17.10.2019

ALES/3

Sınav tarihi: 17.11.2019

Başvuru tarihleri: 17.09.2019 - 25.09.2019

Sonuç açıklanma tarihi: 12.12.2019

ALES'E KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir. Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLUYOR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.