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'den sınava girecek adaylara "nöbetçi nüfus müdürlüğü" müjdesi

Başkanı Prof. Dr. 'den sınava girecek adaylara müjde... Aygün, "Sadece ve sınavlarında uygulanan nöbetçi nüfus müdürlüğü uygulaması, 2019 yılında tüm basılı sınavları kapsayacak şekilde genişletildi" dedi.

AA Eğitim Haberleri
Giriş Tarihi: 16.2.2019 09:57 Güncelleme Tarihi: 16.2.2019 10:05
ÖSYM'den sınava girecek adaylara nöbetçi nüfus müdürlüğü müjdesi

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Sınavdan önce veya sınav günü kimliğini kaybeden adayların mağduriyetini gidermek adına bugüne dek sadece YKS ve KPSS sınavlarında uygulanan nöbetçi nüfus müdürlüğü uygulaması, 2019 yılında tüm basılı sınavları kapsayacak şekilde genişletildi.

Açık tutulacak nüfus müdürlüklerinin bilgileri her sınav için ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak.

2018'de ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan 46 sınav 59 oturumda yapılmış, bu sınavlarda 188 test uygulanmıştır. Bu testlerde toplam 9 bin 21 soru kullanılmış, 2018 yılında soruların hazırlanması sürecinde 2 bin 90 soru yazarı görev almış ve bin 588 akademisyen soruları denetlemiştir.

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ÖSYM'den sınava girecek adaylara "nöbetçi nüfus müdürlüğü" müjdesi
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