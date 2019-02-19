Eğitimde irade bu zirvede konuşulacak!

MÜZİSYEN DOKTOR, FİLOZOF MİMAR NUN OKULLARI'NDA YETİŞİYOR

Zirvede iradeyi merkeze alacak içerikler konuşulacak. Teknolojik gelişmeler karşısında irade eğitiminin önemine vurgu yapılacak. Robot çağında insan olmanın farkına varacak nesiller için eğitim camiasının dikkati bu kez iradeye celp edilecek.

9 Mart'ta NUN Okulları'nın Beykoz Kampüsü'nde düzenlenecek Eğitimde Bir Adım Ötesi 2019 Zirvesi'nin açılış konuşmasını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yapacak. Zirvenin hedefi ve içeriğiyle ilgili SABAH'a bilgi veren NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tamer Yılmaz "Teknolojik gelişmelerin eğitimi etkilemesi ve ileriye taşımasından elbette hoşnuduz. Fakat teknolojik ilerlemeye inanıp güvenirken insan doğasını yok saymamamız gerektiğinin de her daim farkındayız. İşte bu sebeple çağın zorluklarına ve değişkenliklerine karşın insanın direnç noktalarından biri olan irade üzerinde düşünmeyi, fikir yürütmeyi ve mütalaa etmeyi planladık" dedi.

FARKINDALIK HEDEFLİYORUZ

Vakıf olarak NUN Okulları'nı kurarken bilgisiyle kendisine ve topluma fayda sağlayacak gençler yetiştirmek için yola çıktıklarını hatırlatan Yılmaz "Bu zirvelerle birlikte kendi vizyonumuzu anlatırken bir yandan da bireysel eğitim yolculuklarına anlam katabilmeyi, alışılmışın dışında konuları gündeme getirerek farkındalık sağlamayı amaçladık. Cevabı zihinlerde zor bulunan soruların peşine düşerek hayal ettiğimiz geleceğe bizleri taşıyacak nesillerin daha iyi bir eğitim almalarını dert edindik. Zirveyi eğitimi hayatının merkezine koymuş herkese açık ve ücretsiz düzenlememizin en önemli sebeplerinden biri de bu" diye konuştu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim Vizyonu'ndan da feyz aldıklarını anlatan Yılmaz "Bu çalışma uzun yıllardır ihtiyacını hissettiğimiz bir hakikat üzerinden inşa ediliyor. Bireyin kendini bilmesini ve tanımasını sağlamak fikri üzerinden geliştirilen bu vizyon ile birlikte eksik yanlarımız tespit ediliyor, avantajlarımız ortaya konuluyor. Sonuçta hepimiz aynı dert ile dertleniyoruz. Türkiye'yi yarınlara taşıyacak nesillerin iyi bir şekilde yetişmesi hepimizin ortak dileği" dedi.

42 KONUDA ÇALIŞTAY

Zirvede aralarında İskender Pala, Mücahit Öztürk, Mim Kemal Öke, Kenan Gürsoy, Deniz Malanlıoğlu gibi alanında uzman isimler konuşma yapacak. İlk panelde eğitim-irade ilişkisine büyüteç tutulacak. İskender Pala'nın insan ve kültür ilişkisi üzerine yapacağı konuşma ile devam edecek zirvenin ikinci panelinde eğitimde ana dilin önemi ve evrensellikle ilişkisi masaya yatırılacak. Bilge öğretmenlik kavramına çok önem verdiklerini belirten Yılmaz "Zirvemizde de bu konuya değinmeden geçmek istemedik. Ova Kayacık, Mihraç Kulu, Ayla Ağabegüm ve Bekir Sıtkı Turhan bilgeliğe giden öğretmenlik maceralarını paylaşacaklar" dedi. Zirvede aralarında kitap söyleşileri ve uygulamalı atölyelerin yer alacağı 42 farklı konuda eş zamanlı çalıştaylar da düzenlenecek.

BAŞVURULAR 20 ŞUBAT'A KADAR

9 Mart'ta NUN Okulları Beykoz Kampüsü'nde gerçekleşecek zirve, eğitimcilere, öğretmenlere, öğretmen adaylarına ve eğitimi hayatın merkezinde gören herkese yönelik bir etkinlik. Zirve başvuruları 20 Şubat'a kadar devam ediyor. www.egitimdebiradimotesi.com web sitesi üzerinden gerçekleştirilen başvurular değerlendirilerek katılımcılara geri dönüş sağlanacak.