AUZEF sınav sonuçları açıklandı! AKSİS giriş ile 2019 AUZEF sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

16-17 Şubat tarihlerinde AUZEF güz dönemi telafi sınavlarına katılım gösteren öğrenciler için müjdeli haber geldi. İstanbul Üniveristesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi bütünleme sınav sonuçları AKSİS üzerinden açıklandı. Adaylar, haberimizin detaylarında paylaşacağımız link üzerinden AUZEF sonuçları hakkında gerekli bilgileri öğrenebilir, detaylara ilişkin fikir sahibi olabilir.

AUZEF SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

24 Şubat 2019 Pazar günü itibari ile adayların erişimine açılan AUZEF sonuçları, kurumun resmi internet sitesi olan İÜ AKSİS üzerinden öğrenilebiliyor.

Adaylar, kullanıcı adı ve şifreleri ile AUZEF sınav sonuçlarına ulaşabilir.

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SINAVLARA İTİRAZLAR NASIL YAPILIR?

1. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 21. Maddesine Göre;

'Sınavlara ve sonuçlara itiraz MADDE 21 –

(1) Sınav sorularına itiraz, sınavların bitiminden itibaren; sınav sonuçlarına itiraz ise sonuçların ilanından itibaren 2 (iki) iş günü içinde Dekanlığa yazılı veya elektronik ortamda yapılır.

(2) Belirlenen süreler dışında ve başka mercilere yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

(3) İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır.

(4) Sınav sonuçlarına itiraz maddî hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye verilmez.'

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