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AUZEF açıklandı! giriş ile 2019 nasıl ve nereden öğrenilir?

Büyük bir merakla beklenilen 2019 AUZEF açıklandı. Böylelikle, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi bütünleme sınavı oturumlarına katılım gösteren bireylerin yanıtını aradığı ' ne zaman açıklanacak?' sorusunu yanıtını bulmuş oldu. Kurumun resmi internet sitesi İÜ üzerinden yapılan açıklama neticesinde adaylar sonuçlarını öğrenebilmek için sorgulamalarına başladı. Peki, 2019 AUZEF sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 16-17 Şubat AUZEF güz dönemi telafi sınav sonuçları...

Giriş Tarihi: 25.2.2019 12:11 Güncelleme Tarihi: 25.2.2019 12:19
AUZEF sınav sonuçları açıklandı! AKSİS giriş ile 2019 AUZEF sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

16-17 Şubat tarihlerinde AUZEF güz dönemi telafi sınavlarına katılım gösteren öğrenciler için müjdeli haber geldi. İstanbul Üniveristesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi bütünleme sınav sonuçları AKSİS üzerinden açıklandı. Adaylar, haberimizin detaylarında paylaşacağımız link üzerinden AUZEF sonuçları hakkında gerekli bilgileri öğrenebilir, detaylara ilişkin fikir sahibi olabilir.

AUZEF SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

24 Şubat 2019 Pazar günü itibari ile adayların erişimine açılan AUZEF sonuçları, kurumun resmi internet sitesi olan İÜ AKSİS üzerinden öğrenilebiliyor.

Adaylar, kullanıcı adı ve şifreleri ile AUZEF sınav sonuçlarına ulaşabilir.

AUZEF SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SINAVLARA İTİRAZLAR NASIL YAPILIR?

1. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 21. Maddesine Göre;

'Sınavlara ve sonuçlara itiraz MADDE 21 –

(1) Sınav sorularına itiraz, sınavların bitiminden itibaren; sınav sonuçlarına itiraz ise sonuçların ilanından itibaren 2 (iki) iş günü içinde Dekanlığa yazılı veya elektronik ortamda yapılır.

(2) Belirlenen süreler dışında ve başka mercilere yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

(3) İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır.

(4) Sınav sonuçlarına itiraz maddî hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye verilmez.'

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