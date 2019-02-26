YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? 2019 YÖKDİL sınav yerleri açıklandı mı?

2019 YÖKDİL sınavı için geri sayım devam ediyor. Başvurularını tamamlayan adaylar son çalışmalarını sürdürürken bir yandan da 'YÖKDİL sınav yerleri açıklandı mı?' sorusuna yanıt arıyor. YÖKDİL sınav tarihinin belli olmasının ardından en önemli konu olarak sınav yerleri geliyor. Peki, YÖKDİL sınav yerleri açıklandı mı? 2019 YÖKDİL sınavı ne zaman yapacak? Merak edilenleri derledik.

2019 YÖKDİL NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, 6. YÖKDİL Sınavı, 10 Mart 2019 Pazar günü, 30 il ve 35 sınav merkezinde, saat 14.00'te, tek oturum halinde gerçekleştirilecek.

YÖKDİL SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

YÖKDİL sınav yerleri henüz açıklanmadı. Sınav yerlerinin önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.

YÖKDİL HANGİ ALANLARDA YAPILIYOR?

Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacaktır.

YÖKDİL'E KİMLER KATILABİLİR?

Sınava; yükseköğretim kurumlarımızda lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.

YÖKDİL Sınavı'na, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına girecek adaylar katılabiliyor. Akademik yükseltmelere katılacak adaylar da sınava girebiliyor.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLUYOR?

Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecektir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle "geçersiz" sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir. Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100] formülü kullanılacaktır

YÖKDİL HAKKINDA

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. YÖKDİL sınavı soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.