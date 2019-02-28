ALES başvuruları ne zaman alınmaya başlayacak? ÖSYM takvimi ile 2019 ALES sınav ve başvuru tarihleri

Akademik alanda kariyer yapma hedefine sahip bireylerin yoğun bir şekilde araştırdığı 'ALES ne zaman yapılacak?' sorusunun yanıtı belli oldu. ÖSYM, bu yıla ilişkin yayımladığı sınav takvimi ile ALES sınav ve başvuru tarihlerini duyurdu. Yılın belirli dönemlerinde gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na katılım sağlamak için başvuru tarihlerini kaçırmamak gerekiyor. Peki, 2019 ALES sınavı ne zaman yapılacak? İşte başvuru tarihleri ile beraber merak edilen ayrıntılar...

2019 ALES SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

2019 yılı içerisinde ALES'in ilk sınavı 5 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleşecek. ALES/1 başvuruları ise 5-13 Mart tarihleri arasında alınacak.

Sonuçlar ise 30 Mayıs'ta açıklanacak.

ALES/2

Sınav tarihi: 22.09.2019

Başvuru tarihleri: 09.07.2019 - 17.07.2019

Sonuç açıklanma tarihi: 17.10.2019

ALES/3

Sınav tarihi: 17.11.2019

Başvuru tarihleri: 17.09.2019 - 25.09.2019

Sonuç açıklanma tarihi: 12.12.2019

ALES'E KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir. Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.