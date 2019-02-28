EKYS örnek soruları yayımlandı! 2019 ÖSYM ile MEB EKYS müdür ve müdür yardımcılığı sınavı başvuruları nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için ilk kez yapılacak 2019-MEB-EKYS örnek soruları ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Milli Eğitim Bakanlığı ile ÖSYM Başkanlığı arasında imzalanan protokol uyarınca ÖSYM tarafından 21 Nisan'da 50 il merkezinde yapılacak 2019-MEB-EKYS için adaylara yardımcı olmak amacıyla hazırlanan örnek sorulara yer verildi.

Buna göre, çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan testin uygulanacağı ve soruları cevaplama süresinin 150 dakika olacağı sınavda, yazılı sınav konuları ve ağırlıkları genel yetenek ve genel kültür yüzde 35, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi yüzde 10, değerler eğitimi yüzde 5, eğitim ve öğretimde etik yüzde 5, eğitim bilimleri yüzde 35, mevzuat yüzde 10 olarak belirlendi.

Örnek soru kitapçığında söz konusu konulardan 10 örnek soruya yer verildi.

ÖRNEK SORULAR İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar başvurularını, 28 Şubat-11 Mart'ta bir başvuru merkezinden veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapacak. Başvurular, sınav ücreti yatırılarak tamamlanacak.

2019-MEB-EKYS için geç başvuru günü ise 21 Mart olarak belirlendi.

EKYS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)