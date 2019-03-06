İşte öğrencilere çalışma izni veren ülkeler!

Farklı bir ülkede okumak, bir çok yönden insana oldukça tecrübe katan bir deneyim. O ülkenin dilini, kültürünü ve lezzetlerini öğrenip yeni insanlarla tanışma imkanı, heyecan verici bir yenilik.. Günümüz gençler, özellikle yurtdışı eğitimlerinde yüksek kur engelini aşmak için, hem uygun hem de çalışma izni veren eğitim programlarını tercih ediyor.

Endless Abroad CEO'su Gökmen Özdemir, "hayallerini gerçeğe dönüştürmesi veya hayallerine bir adım daha yaklaşmaları adına yani okurken bütçe konusunu düşünmemeleri için öğrencilere çalışma izni olan ülkeleri öneriyoruz. Bu ülkelerdeki çeşitli staj ve part-time iş imkanları öğrencilerin gelecekteki eğitim ve iş hayatı planları için oldukça faydalı bir kapı oluyor. Aynı zaman da ülkelerine döndüklerinde de, başka bir ülkede çalışmanın avantajlarından yararlanıp daha kolay iş bulma imkanı yakalıyorlar." diyor.

İşte o çalışma izni veren ülkeler

İrlanda

Dizi ve film çekimlerinin vazgeçilmez duraklarından biri İrlanda. Birçok kült filme ev sahipliği yapmış olan bu büyülü ülke, eşsiz doğasıyla, sıcak kanlı insanlarıyla ve tarihiyle hem gezginlerin hem de yabancı öğrencilerin uğrak yeri haline gelmiş durumda. İrlanda'da eğitim almak isteyenler dünyanın en nazik ve cana yakın insanları ile tanışmak üzeredirler. Bu noktada buraya dil eğitimine giden öğrencilerin zorluk çekmeden ülkeye adapte olmaları oldukça hızlı oluyor. Irlanda'da Work and Study imkanları ise;

İrlanda'da 25 haftalık dil kursuna kayıt olan öğrencilerin yararlanabileceği bir programdır.

25 haftalık dil okuluna kayıt olan öğrencilere ekstra 8 hafta daha çalışma izni verilmektedir. Özetle, öğrenciler bu programla toplamda 33 hafta kalış hakkı elde ederler.

Dersler Pazartesi- Cuma arasındadır ve hafta sonları tatildir. Öğrenciler haftada 15, 20 veya 25 saatlik ders programlarından birini seçip eğitim sürelerini kendileri belirlerler.

İrlanda'da 25 haftalık dil eğitimine kayıt olan öğrencilere haftada 20 saat yarı zamanlı (part-time) çalışma izni sağlamaktadır. Bu izin tatil dönemlerinde 40 saate (tam zamanlı) çıkmaktadır.

İrlanda'da Work&Study programının belli bir başlama tarihi bulunmamaktadır. Vizesini alan öğrenci İrlanda'ya varışının akabinde programı başlar.

GARDA ofislerine giderek çalışma ve kalış iznini onaylattıktan sonra çalışmaya başlayabilir. GARDA randevu ile çalıştığı için öğrenciler gitmenden önce mutlaka randevularını almak zorundadır.

Dubai

Hem çalışıp hem de okuyabileceğiniz ülke alternatifleri her hecen gün artıyor. Bu ülkelerden biri de Dubai. Halkın yüzde 85'inin İngilizce konuşması ve ülkenin dünya ticareti bakımından önemli bir konumda olması buraya okumaya gelen öğrenciler için bir fırsatlar dünyasına dönüşüyor. Dubai'yi, uçsuz bucaksız sahilleri, petrolün sudan ucuz oluşu, lüks ve ihtişamlı görüntüleri ile biliyorsunuz. Peki bu ülkedeki Work and Study koşulları ne diye sorarsanız işte yanıtı;

Kolay vize vermesi ve banka hesabında para bulundurma zorunluluğunun yok.

En az 12 hafta dil okuluna kayıt yapıldığı takdirde haftalık min. 20 saat çalışma iznini alınabiliyor.

Konaklamanız için çeşitli seçenekler mevcuttur. Rezidans, hosteller ve oteller bunlardan bazılarıdır. Bu alanda tercih size kalmış.

Dubai' de yapılan düzenlemeler ile dil eğitimi almak isteyen öğrenciler, en az 12 hafta eğitim aldıkları takdirde resmi olarak haftalık 20 saat çalışma iznine sahip olurlar. Bunun için öğrencilerin BAE İş Kanunu bünyesinde yer alan Çalışma Bakanlığı'ndan izin almaları gerekmektedir.

Dubai'de öğrenciler iş buldukları takdirde, genellikle saatlik ortalama 6-8 $ arasında değişen ücretler alır.

Avustralya

Doğası, havası, kangurusu, ünlüleri ve bizi çocukluğumuza götüren tazmanya canavarı ile dünyaya nam salmış okurken keyifle çalışabileceğiniz bir ülke Avustralya. Bu ülke doğayla bütünleşip hem okurum hem de çalışırım ben diyenler için biçilmiş kaftan. Avustralya'daki Work and Study şartları ise;

Minimum 3 aylık dil kursuna kayıt yaptırmak. Ancak vizenin daha kolay alınabilmesi için öğrencilerin aynı zamanda mesleki eğitime kurslarına katılmayı öneriyoruz.

Avustralya'da bulunan bu kurslar, Vocational Education an Training kurslarıdır. Yani mesleki eğitim kurslarıdır.

VET kurslarının süresi 24 ile 36 hafta arasında değişmekte olup finans, pazarlama ve turizm gibi konularda alınabilir. Bu süre toplamda ortalama 1 yıl sürecektir ve öğrenciler bu süre içerisinde yasal olarak çalışma hakkına sahiptir.

Saatlik olarak Sydney' de ortalama 10-12 dolar kazanılırken, Melbourne' da bu ücret saatlik 14-16 dolardır.

Yasal çalışma izni sayesinde ayda ortalama 1500 AUD kazanma şansınız yüksektir.

Malta

Yurtdışı eğitimi deyince hemen herkesin ilk aklına gelen ülkelerden biri Malta. Malta'nın yüzyıllar boyu pek çok kültüre kapılarını açtığı ve Mısır Piramitlerinden daha eksi yapılara ev sahipliği yaptığı bilinmekte. Akdeniz bölgesinde olduğu için, havası, suyu, doğası ve lezzetleri ülkemize pek de yabancı bir bölge değil. Bu Rönesans dönemine hizmet etmiş ülkede azımsanmayacak derecede Türk öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Malta'daki Work And Study şartları ise;

12 hafta ve üzeri dil okuluna kayıt olan öğrenciler 13. Haftadan itibaren çalışmaya başlayabilirler.

Part-time çalışma izin onayı yaklaşık 4 hafta sürmektedir. Vakitlice yapılan başvuru neticesinde ilk 12 hafta dolduğunda, zaman kaybetmeden çalışmaya başlanılabilmektedir.

Malta Hükümeti, Malta'da 12 hafta ve üzeri dil eğitimine kayıt olan öğrencilere, haftada 20 saat yarı zamanlı (part-time) çalışma izni sağlamaktadır.

BUGÜN NELER OLDU

Malta'da saatlik ücretler 9.25 €'dan başlayıp öğrencilerin bulacağı iş ve alanlara göre artış göstermektedir.