YKS başvurularında dün son gündü! YKS geç kayıtlar ne zaman sona eriyor? YKS para yatırıma işlemi için son gün ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına (ÖSYM) yapılacak 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları bugün saat 23.59'a kadar devam edecek. Sınav ücretini ödemek için son gün ise 7 Mart saat 23.59 olarak belirlendi. AYT, TYT ve YDT olmak üzere üç oturumdan oluşan sınavın başvuruları 12 Şubat 2019 tarihi itibariyle başlamıştı. 2019-YKS başvurusunu süresi içinde yapmayan adaylar, 'geç başvuru günü' 19 Mart'ta müracaat edebilecek. Geç başvuru günü ücreti ise her bir oturum için 75'er lira.