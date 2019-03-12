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2019 sınav soru ve cevapları yayımlandı! ne zaman, hangi gün açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen sınavı, 10 Mart 2019 Pazar günü on binlerce adayın katılımı ile tek halinde tamamlandı. Sınava katılım gösteren bireyler, 'YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun cevabını merak ederken soru ve cevapları da adayların erişimine açıldı. Peki, YÖKDİL soru ve cevapları nereden görüntülenir? ne zaman açıklanacak? İşte bazı bilgiler...

Giriş Tarihi: 12.3.2019 11:16 Güncelleme Tarihi: 12.3.2019 11:16
2019 YÖKDİL sınav soru ve cevapları yayımlandı! YÖKDİL sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

Ankara Üniversitesi tarafından soruları hazırlanan, organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen YÖKDİL İlkbahar Dönemi Sınavı 10 Mart tarihinde on binlerce adayın katılımı neticesinde tek oturumda tamamlandı. Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adayların katılım gösterdiği sınava yönelik sorgulamalar da bir hayli artış gösterdi. Adaylar 'YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusuna yanıt ararken sınav soru ve cevaplarının yayımlanıp yayımlanmadığını da merak ediyor.

YÖKDİL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!

YÖKDİL sınav soru ve cevapları kurum tarafından adayların erişimine açıldı. AÜ Aday İşlemleri sayfasında yayımlanan duyuru şu şekilde,

"10 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen YÖKDİL 2019 İlkbahar Dönemi Sınavı soruları ve cevap anahtarları adayların erişimine açılmıştır. "

SINAV SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İTİRAZ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

11-15 Mart tarihleri arasında ise sınava itirazlar kabul ediliyor.

Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz türü için ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurarak onaylaması gerekmektedir. İlgili tarihler dışında veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurarak onaylaması gerekmektedir. İlgili tarihler dışında veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

YÖKDİL KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL sonuçlarının sınavın gerçekleştiği 10 Mart tarihinden itibaren bir ay içerisinde açıklanması bekleniyor.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiği taktirde sabah.com.tr'den detaylara ulaşabilirsiniz.

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