YDS sınav giriş yerleri açıklandı! ÖSYM ile 2019 YDS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden görüntülenir?

30 Ocak ile 6 Şubat 2019 tarihleri arasında başvuruları alınan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) giriş yerleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar, 24 Mart tarihinde gerçekleşecek olan sınav öncesinde son çalışmalarını sürdürürken bir yandan da 'YDS sınav yerleri açıklandı mı?' sorusuna yanıt arıyordu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM), bu soruya bugün cevap verildi ve YDS sınav giriş belgeleri açıklandı. Peki, YDS/1 sınav giriş belgesi nasıl ve nereden görüntülenir? İşte izlemeniz gereken adımlar...

2019 YDS SINAV YERLERİ HIZLI SORGULA

24 Mart 2019 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 14 Mart 2019 tarihinde saat 14.00'den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

SAAT 10.00'DAN SONRA GİRİŞ ALINMAYACAK

24 Mart 2019 tarihinde uygulanacak olan YDS 2019/1 için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YDS'YE KİMLER KATILABİLİR?

YDS sonuçları, yüksek lisans programlarına giriş için kullanılabileceğinden, lisans programı mezunları ile lisans programlarında okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir. Ancak, bu öğrencilerin ilgili üniversiteden yüksek lisans programları için YDS sonuçlarının kullanılıp kullanılamayacağını öğrenmeleri gerekmektedir. Doçent adayları ile doktora ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adaylar da yabancı dil koşulunun sağlanması için YDS'ye girebileceklerdir.

Yabancı dil koşulunun sağlanması için YDS'den doçent adaylarının 100 üzerinden en az 55, doktora ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adayların da 100 üzerinden en az 55 puan almaları gerekmektedir. Üniversitelerarası Kurulca(ÜAK) Kabul Edilen Yabancı Dillere ait bilgi (http://www.uak.gov.tr/duyuru/Yabancidilbelge.pdf) internet adresinde yer almaktadır. Yabancı dil koşulunun sağlanması için ÜAK tarafından kabul edilen yabancı diller; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Yunanca ve Farsça'dır. Bilim/sanat alanı bir yabancı dille ilgili olanlar, yabancı dil sınavına başka bir dilden girmek zorundadır.