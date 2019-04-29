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Bu dönem ? MEB, karnelerin alınacağı tarihi duyurdu! 2019 hangi gün başlıyor?

Baharın gelişi ve havaların ısınmasıyla beraber, milyonlarca öğrenci ve velileri '2019 ?' sorusuna yanıt aramaya başladı. kapsamında planlarına yön vermeyi düşünen veliler, MEB tarafından karnelerin hangi tarihte alınacağı bilgisini öğrenmek istiyor. Google üzerinde de 'Bu dönem yaz tatili ne zaman başlayacak?' sorusu bir hayli öne çıkıyor. (MEB), bu döneme ilişkin yayımladığı iş takvimi merak edilenleri duyurdu. Peki, 2019 Okullar ne zaman ve hangi gün kapanacak? İşte, 2. dönem yaz tatili süreci hakkındaki merak edilenler...

Giriş Tarihi: 29.4.2019 15:37
Bu dönem okullar ne zaman kapanacak? MEB, karnelerin alınacağı tarihi duyurdu! 2019 Yaz tatili hangi gün başlıyor?

Yoğun sınav dönemi geçiren öğrenciler, havaların da ısınmaya başlaması neticesinde aileleriyle ve arkadaşlarıyla geçirecekleri yaz tatilinin hayalini kurmaya başladı. Bu bağlamda, yurt genelkindeki milyonlarca öğrenci tarafından 'Bu dönem okullar ne zaman kapanıyor?' sorusunun cevabı bir hayli araştırılıyor. MEB, yaz tatili başlangıç tarihi hakkında bir açıklama yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan iş takvimi ile okulların ne zaman kapanacağına yönelik tarih bilgisi duyuruldu. Peki, bu dönem karneler ne zaman alınacak? 3 aylık yaz tatili ne zaman başlayacak?

2019 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

İşte, MEB ile 2019 yaz tatili tarihi sürecine yönelik merak edilen bilgiler;

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Bu dönem okullar ne zaman kapanacak? MEB, karnelerin alınacağı tarihi duyurdu! 2019 Yaz tatili hangi gün başlıyor?
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