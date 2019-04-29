Bu dönem okullar ne zaman kapanacak? MEB, karnelerin alınacağı tarihi duyurdu! 2019 Yaz tatili hangi gün başlıyor?

Yoğun sınav dönemi geçiren öğrenciler, havaların da ısınmaya başlaması neticesinde aileleriyle ve arkadaşlarıyla geçirecekleri yaz tatilinin hayalini kurmaya başladı. Bu bağlamda, yurt genelkindeki milyonlarca öğrenci tarafından 'Bu dönem okullar ne zaman kapanıyor?' sorusunun cevabı bir hayli araştırılıyor. MEB, yaz tatili başlangıç tarihi hakkında bir açıklama yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan iş takvimi ile okulların ne zaman kapanacağına yönelik tarih bilgisi duyuruldu. Peki, bu dönem karneler ne zaman alınacak? 3 aylık yaz tatili ne zaman başlayacak?

2019 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

İşte, MEB ile 2019 yaz tatili tarihi sürecine yönelik merak edilen bilgiler;