1 Mayıs Çarşamba İşçi ve Emekçiler Bayramı resmi tatil mi? İşte cevabı

İşçi ve emekçiler tarafından dünya genelinde kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, her sene olduğu gibi bu yıl da çeşitli etkinliklerle düzenlenecek. Bu özel gün yaklaşırken, öğrenci ve velilerin konuya yönelik sorgulamaları da yoğunluk kazandı. Milyonlarca öğrenci, okulların olup olmadığı bilgisini edinebilmek için '1 Mayıs 2019 okullar tatil mi?' sorusuna yanıt arıyor. Öte yandan, 'Yarın okullar resmi tatil mi?' sorusu da öne çıkanlardan birisi olarak dikkat çekiyor.

1 MAYIS YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Gerek milyonlarca öğrenci gerekse velileri, 1 Mayıs tatili süreci hakkında kesin bilgilere erişmeye çalışıyor. Peki, 1 Mayıs'ta okullar tatil mi?

İşte detaylar;