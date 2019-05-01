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Çarşamba İşçi ve Emekçiler Bayramı resmi tatil mi? İşte cevabı

İşçi ve Emekçiler Bayramı bu yıl da ülke sınırları içerisinde ve yurt dışında çeşitli yerlerde kutlanacak. Bu yıl 1 Mayıs, Çarşamba gününe denk geliyor ve milyonlarca öğrenci ile velileri çeşitli konularda araştırmalarını gerçekleştiriyor. İlköğretim ve liselerde okuyan öğrenciler '1 Mayıs 2019 okullar resmi tatil mi olacak?' sorusuna da yanıt arıyor. Öyle ki, yarın okulların olup olmayacağı da öğrencilerin cevabını en çok merak ettikleri arasında öne çıkıyor. Peki, 1 Mayıs yarın okullar tatil mi olacak? İşte, bilgisi ile okulların resmi tatil sürecine dair merak edilenler...

Giriş Tarihi: 1.5.2019 10:39 Güncelleme Tarihi: 1.5.2019 10:40
1 Mayıs Çarşamba İşçi ve Emekçiler Bayramı resmi tatil mi? İşte cevabı

İşçi ve emekçiler tarafından dünya genelinde kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, her sene olduğu gibi bu yıl da çeşitli etkinliklerle düzenlenecek. Bu özel gün yaklaşırken, öğrenci ve velilerin konuya yönelik sorgulamaları da yoğunluk kazandı. Milyonlarca öğrenci, okulların olup olmadığı bilgisini edinebilmek için '1 Mayıs 2019 okullar tatil mi?' sorusuna yanıt arıyor. Öte yandan, 'Yarın okullar resmi tatil mi?' sorusu da öne çıkanlardan birisi olarak dikkat çekiyor.

1 MAYIS YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Gerek milyonlarca öğrenci gerekse velileri, 1 Mayıs tatili süreci hakkında kesin bilgilere erişmeye çalışıyor. Peki, 1 Mayıs'ta okullar tatil mi?

İşte detaylar;

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1 Mayıs Çarşamba İşçi ve Emekçiler Bayramı resmi tatil mi? İşte cevabı
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