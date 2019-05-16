Okullar ne zaman kapanacak, karneler hangi tarihte alınacak? MEB açıklaması ile 2019 Yaz tatili kısalacak mı? İşte detaylar

Yoğun bir sınav temposu altında olan öğrenciler, Mayıs'ın gelişi ve havaların da ısınmaya başlaması sonucunda aileleriyle ve arkadaşlarıyla geçirecekleri yaz tatilinin düşlerini kurmaya başladı. Bu doğrultuda, ülke genelindeki milyonlarca öğrenci tarafından 'Bu dönem okullar ne zaman kapanıyor?' sorusunun cevabı bir hayli araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2019 yaz tatili başlangıç tarihi hakkında bir açıklama yaptı. MEB tarafından yayınlanan iş takvimi ile okulların ne zaman kapanacağına yönelik tarih bilgisi duyuruldu. Peki, bu dönem karneler ne zaman alınacak? 3 aylık yaz tatili ne zaman başlayacak? Özel içeriğimizden tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

YAZ TATİLİ KISALACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün yaptığı açıklamada yeni tatil düzenlemesi hakkında bütün detayları paylaştı. İlgili açıklamaların hemen akabinde ise öğrencilerin yanıtını aradığı soru olarak 'Yaz tatili kısalacak mı?' öne çıkıyor.

BU DÖNEM OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

İşte, MEB ile 2019 yaz tatili tarihi sürecine yönelik merak edilen bilgiler;