e Okul VBS giriş ekranı ile Takdir Teşekkür hesaplama! 2019 MEB e-Okul VBS ile not bilgisi ve devamsızlık sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesi için geri sayım sürerken, okullarda da son sınavlara girildi. Bu bağlamda, e Okul öğrenci giriş sayfasında da hemen hemen her gün yoğunluk yaşanıyor. Öyle ki, MEB'in hizmete sunduğu bu sistem vasıtasıyla takdir teşekkür hesaplama, sınav sonuçları ve devamsızlık sorgulama gibi birçok bilgi öğrenilebiliyor. Öğrencilerin yanında, veliler de VBS giriş ile çocukları hakkında güncel bilgi sorgulanabiliyor. e Okul VBS giriş ile not hesaplama, sınav sonuçları ve devamsızlık sorgulama hakkında detaylar haberimizde.

E OKUL GİRİŞ EKRANI İLE TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA VE DEVAMSIZLIK SORGULAMA

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yapmak için izleyeceğiniz adımlar şöyle;