Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Eğitim Haberleri > e Okul VBS giriş ekranı ile Takdir Teşekkür hesaplama! 2019 MEB e-Okul VBS ile not bilgisi ve devamsızlık sorgulama

giriş ekranı ile ! 2019 e-Okul VBS ile not bilgisi ve

Okulların kapanmasına kısa bir süre kala, giriş ekranı ile , sınav sonuçları ve devamsızlık bilgisi sorgulama işlemleri en çok araştırılan konuların yer alıyor. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi kapsamında okullarda son sınavlara girilirken e Okul öğrenci giriş sayfasında da yoğunluk yaşanıyor. () tarafından hizmete sunulan e Okul giriş ile birçok bilgiye erişilebiliyor ve sorgulama yapılabiliyor. Peki, 2019 e-Okul giriş sistemi ile sınav sonuçları ve devamsızlık bilgisi nasıl öğrenilir? İşte, Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) ekranı ile takdir teşekkür hesaplama, sınav sonuçları ve işlemine dair tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 16.5.2019 09:55 Güncelleme Tarihi: 16.5.2019 09:55
e Okul VBS giriş ekranı ile Takdir Teşekkür hesaplama! 2019 MEB e-Okul VBS ile not bilgisi ve devamsızlık sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesi için geri sayım sürerken, okullarda da son sınavlara girildi. Bu bağlamda, e Okul öğrenci giriş sayfasında da hemen hemen her gün yoğunluk yaşanıyor. Öyle ki, MEB'in hizmete sunduğu bu sistem vasıtasıyla takdir teşekkür hesaplama, sınav sonuçları ve devamsızlık sorgulama gibi birçok bilgi öğrenilebiliyor. Öğrencilerin yanında, veliler de VBS giriş ile çocukları hakkında güncel bilgi sorgulanabiliyor. e Okul VBS giriş ile not hesaplama, sınav sonuçları ve devamsızlık sorgulama hakkında detaylar haberimizde.

E OKUL GİRİŞ EKRANI İLE TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA VE DEVAMSIZLIK SORGULAMA

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yapmak için izleyeceğiniz adımlar şöyle;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
e Okul VBS giriş ekranı ile Takdir Teşekkür hesaplama! 2019 MEB e-Okul VBS ile not bilgisi ve devamsızlık sorgulama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN