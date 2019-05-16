EKYS sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2019 MEB müdür yardımcılığı sonuçları hızlı sorgula!

Okullarda müdür yardımcısı olarak görev almak isteyen kadrolu öğretmenler, 21 Nisan tarihinde gerçekleştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'na (EKYS) yoğun bir katılım gösterdi. Ülke genelinde onlarca çeşitli merkezlerde tamamlanan sınav sonrasında Googler üzerinde 2019 Müdür yardımıclığı sınavı hakkında sorgulamalar da bir hayli arttı. Öğretmenler bu doğrultuda, EKYS sınav sonuçlarını merak ediyor. ÖSYM, bugün yaptığı duyuru ile EKYS sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Peki, 2019 Müdür yardımcılığı sınavı sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? Detayları sizler için derledik.

MEB EKYS MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

21 Nisan tarihinde gerçekleştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı sonuçları sorgulama hakkında süreç şu şekilde;