Lisede devrim

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 Eğitim Vizyonu çalışmaları kapsamında reform niteliğinde uygulamaları bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. Bakan Ziya Selçuk'un bugün İstanbul'da açıklayacağı liselerde hayata geçirilecek olan yeni ortaöğretim modeline göre öğrenciler artık istediği dersi seçerken, ders sayıları da önemli ölçüde azalacak. Buna göre, yeni lise sistemi ilk olarak 2020-2021 eğitim öğretim yılında 9'uncu sınıflardan başlayacak ve kademeli bir geçiş süreci olacak.







DERS SAYILARI AZALIYOR

Uzun zamandır üzerinde çalışılan yeni lise modelinde artık liselerde ders sayıları azalacak. MEB'in yeni modelinde "bilgi kuramı" zorunlu ders haline gelirken, derslerde yaparak, uygulayarak öğrenme ağırlık kazanırken 12'nci sınıflar için yenilikçi dersler konulacak. Özellikle 12'nci sınıflar için yenilikçe, farklı ders içeriklerinin geldiği yeni sistemde, öğrencilerin ders saatleri azaltılıp, bunu yerine derse destek çalışmaları uygulanacak. Özellikle uygulamalı eğitim-öğretim sisteminin uygulamayı öngören modelde ders seçim süreçlerini de esnek olacak. Her öğrenci üniversitedeki gibi kendi istediği dersleri seçebilecek.

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DERS SEÇEBİLECEK

Yine Haziran aylarında dersler yerine proje sunumları, portfolyo hazırlıkları gibi yaşam becerileri etkinlikleri gerçekleştirilecek. Ayrıca öğrencilerin her alandan ders alabileceği dengeli bir ders çizelgesi oluşturulacak.



LİSELERE KARİYER OFİSLERİ GELİYOR

Liselerde yeni bir dönemi başlatan söz konusu model ile azalan ders sayıları ve ağırlık kazanan uygulamalı öğretim ile liseler artık gelecek mesleki modellerin de planlandığı odak noktaları haline geliyor. Her lisede kurulacak 'kariyer ofisleri' ile öğrencilerin yüksek öğretim ve gelecek kariyer planlamalarına kadar birçok çalışma yapılabilecek.



