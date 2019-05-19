Kariyer odaklı lise eğitimi

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Gençleri 2030'ların mesleklerine hazırlamak için lise eğitimde köklü değişiklikler yapıldı. Akademik ders yoğunluğu azaltılarak öğrencileri ilgi ve yeteneklerine göre daha sağlıklı kariyer planlarıına yönlendiren bir sistem hayata geçiriliyor. Yeni sistem 2020'de hayata geçecek. Yeni sistemin detaylarını dün İstanbul'da açıklayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Öğrenmede derinleşmeyi sağlayan, araştırma, uygulama ve deneyim temelli bir programla donatılmış, öğrencileri sınava değil; üniversiteye ve yaşama hazırlayan, etkili kariyer danışmanlığına dayalı bir ortaöğretim modeli hazırlanmıştır" dedi. Yeni modelin toplumun tüm paydaşlarının görüşleri alınarak hazırlandığını anlatan Selçuk "Bu Türkiye'nin 2030'larda, 2040'larda nasıl bir fotoğrafa ihtiyaç duyduğuyla ilgili bir mesele. Eğitim evrensel bir konu olmakla birlikte milli benlik ülküsü içinde ele alınması lazım" dedi. Lisedeki bir çocuğun 15-16 dersi içselleştirmesinin mümkün olamadığını vurgulayan Selçuk kalıcı bir bilgilenme sürecinin oluşması ve meraklarını geliştirebilmeleri için lise modelinin disiplinlerüstü derslerle desteklenmesi yoluna gidildiğini anlattı. İşte yeni lise eğitiminin detayları:Haftalık 40 saat ders korundu. Ancak Akademik Gelişim Programı(AGEP) adıyla bütüncül bir yapıya kavuşturulan akademik dersler Anadolu liseleri için 9-11'inci sınıflarda haftalık 35, 12'nci sınıflarda ise 24 saat planlandı. Geri kalan saatlerde öğrenciler atölye çalışmaları yapacak. 9'uncu sınıfta 15-16 olan ders sayısı 8'e, 10'uncu sınıfta 15-16 olan ders sayısı 10'a, 11'inci sınıfta 12-15 olan ders sayısı 10'a, 12'nci sınıfta 12-15 olan ders sayısı 7'ye düşürülecek.Ortak derslere ek olarak öğrenciler "Fen bilimleri", "Sosyal ve beşeri bilimler", "Yabancı dil", "Matematik" ve "Seçmeli dersler" olarak 5'e ayrılan gruplardan ders seçimleri yapacak. Her bir grubun altında temelden ileri düzeye kadar farklı alt dersler yer alıyor.Yeni sistemde "Hayal-Etkinlik-Yaşam" (HEY) temalarında çalışmalarla değerlendirilmek üzere haftalık 5 saatlik zaman dilimleri planlandı. Bu zamanlarda öğrencilerin tasarım ve uygulama becerilerini geliştirecek etkinlikler yapmaları ve toplumsal fayda çalışmalarıyla yaşamla ilişki kurmaları hedeflendi. 9-11'inci sınıflarda haziran ayları ağırlıklı olarak portfolyo, sunum ve değerlendirme çalışmalarına ayrıldı. Bu çerçevede, lisenin ilk üç yılında haftalık okul zamanı 35 saat AGEP, 5 saat HEY olacakYeni sistemin en önemli ayaklarından birini de 12'nci sınıflarda yapılan düzenleme oluşturuyor. Gelişmiş ülkelerdeki sistemlere benzer olarak lise son kariyer ağırlıklı, bir nevi üniversiteye hazırlık sınıfı olacak. 12'nci sınıfta haftalık çizelge akademik ders saatleri 24, proje ve sertifika çalışmaları 6, destek ve rehberlik çalışmaları da 10 olmak üzere toplam 40 saat olacak.Öğrencilerin lise dönemi boyunca kendilerini tanımaları ve yaşamın diğer aşamalarını daha etkili yönetmelerini sağlamak üzere her okula Kariyer Ofisleri kurulacak. Başta sertifika programları olmak üzere öğrencilerin okul içi ve okul dışında edinmeleri gereken beceri alanları müfredat içine alınarak okul zaman planlamasına dâhil edildi. Öğrencinin lise eğitimiyle iş dünyasına katılabileceği bir sistem üzerinde de çalışılıyor. Konuyla ilgili pilot çalışmalar başladı.TÜRKIYE'DE okullar arası imkân farklılıklarının fazla olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk bu nedenle sınav baskısının fazla olduğunu belirtti. Kısa vadede üniversite giriş sınavlarıyla ilgili bir değişikliğin yapılamayacağını anlatan Bakan Selçuk yeni ortaöğretim programının 2024'te oturacağını söyledi. Bakan Selçuk "Ortaöğretim tasarımına uygun bir yükseköğretim sınavı için çalışılıyor. Bu modelde ilk üniversite sınavı 2024'te yapılacak" dedi.