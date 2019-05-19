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sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? ne zaman?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından ilk defa geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen ’de başvuru sürecinin ardından, adaylar sınav giriş yerlerinin açıklanacağı günü sabırsızlıkla beklemeye başladı. Ortaöğretimden Üniversiteye geçiş için yeni düzenlenen sınav sisteminde TYT, AYT ve YDT adları verilen 3 oturum üzerinden yapılacak. Öte yandan yıl boyunca üniversite hayalleriyle çalışmalarını sürdüren adaylar, 2019 YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak 2019? YKS ne zaman? 2019 YKS giriş belgeleri ne zaman erişime açılacak? Sorularını yoğun olarak araştırmaya devam ediyor. Peki 2019 YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak 2019? YKS ne zaman? 2019 YKS giriş belgeleri ne zaman erişime açılacak?

Giriş Tarihi: 19.5.2019 12:43 Güncelleme Tarihi: 19.5.2019 12:45
YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? YKS 2019 ne zaman?

Geçtiğimiz yıl yeniden düzenlenerek yürürlüğe sokulan üniversiteye geçiş sınavı YKS'de başvuruların tamamlanmasının ardından gözler sınav giriş yerlerinin açıklanacağı güne çevrildi.

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav gününü heyecanla bekleyen üniversite adayları, 2019 YKS giriş yerleri ne zaman açıklanacak 2019? YKS ne zaman? 2019 YKS giriş belgeleri ne zaman erişime açılacak? sorularını da aynı heyecanla araştırmayı sürdürüyor. Peki; Peki 2019 YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak 2019? YKS ne zaman? 2019 YKS giriş belgeleri ne zaman erişime açılacak?

İşte 2019 YKS ile ilgili detaylar;

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YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? YKS 2019 ne zaman?
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