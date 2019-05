e Okul VBS giriş ile takdir teşekkür hesaplama! 2019 MEB e-Okul VBS ekranı ile not bilgisi ve devamsızlık sorgulama

2018-2019 eğitim öğretim dönemi kapsamında okullarda son sınavlara girildi. Öğrenciler, iyi not alabilmek için çalışmalarını sürdürürken sorgulama yapmayı da ihmal etmiyorlar. Bu bağlamda da e Okul öğrenci giriş sayfasında da her gün her saat yoğunluk yaşanabiliyor. Bilindiği üzere, MEB'in hizmete sunduğu bu sistem vasıtasıyla takdir teşekkür hesaplama, sınav sonuçları ve devamsızlık sorgulama gibi birçok bilgi de öğrenilebiliyor. Öğrencilerin yanında, veliler de VBS giriş ile çocukları hakkında güncel bilgilere erişebiliyor. e Okul VBS giriş ile not hesaplama, sınav sonuçları ve devamsızlık sorgulama hakkında detaylar haberimizde.

E OKUL GİRİŞ EKRANI İLE TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA VE DEVAMSIZLIK SORGULAMA

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yapmak için izleyeceğiniz adımlar şöyle;