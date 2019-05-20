İşte özel LGS tüyoları! Sınav sabahı nelere dikkat edilmeli?

Binlerce adayın ter dökeceği Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) sayılı günler kaldı. Bu sürede öğrencinin kendini zihinsel olarak hazırlamasının önemine dikkat çeken uzmanlar "Bu zamana kadar başardıklarınıza odaklanın; kendinize güvenin. Çalışmalarınızın karşılığını alacağınıza inanın. Sınavlar yapabildiklerinizi göstermeniz için birer fırsattır ve sadece sizin akademik bilgi birikiminizi ölçer" uyarısında bulundu. Bahçeşehir Koleji Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü uzmanları sınava girecek adaylara şu tavsiyelerde bulundu:

10 GÜN KALA NASIL ÇALIŞIR?: Deneme sınavları hem teknik hem taktik hem de psikolojik anlamda gerçek sınavın bir provasıdır. Sınava bir hafta ila 10 gün kala, saat tam 09.30'da genel deneme sınavı çözmek bu zamana kadarki tüm çalışmalarınızı toparlayacak akıllıca bir adım olacaktır. Ayrıca MEB'in https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/sitesinde yayınlamış olduğu testleri çözerek genel bir tekrar yapmış olursunuz. Bu tekrar sonucuna göre eksik kalan LGS konularınızı da görme şansınız olur.

BİRKAÇ GÜN KALA NE YAPILMALI?: Sınavdan birkaç gün önce öğrenmeyle ilgili hazırlıklarınızı bitirmeye çalışın. Ancak dilerseniz öğrendiğiniz konularla ilgili tekrarları sınav gününe kadar yapabilirsiniz ya da deneme sınavları çözebilirsiniz. Sınavdan önceki günü mümkün olduğunca sıradan bir gününüz gibi geçirin. Yorucu etkinliklerden kaçının elden geldiğince telefonunuzdan uzak durun.Sınavdan önceki gece rahat ve yeteri kadar uyumaya dikkat edin. Normalde yattığınızdan çok erken ya da çok geç uyumaya çalışmayın.

SINAV SABAHI DİKKAT EDİLECEKLER: Dengeli bir kahvaltı yapın. Genelde kahvaltıda ne yiyorsanız sınav sabahı da benzer gıdalar tüketmeye dikkat edin. Bünyenizin alışık olmadığı farklı gıdalar kendinizi rahatsız hissetmenize neden olabilir. Ani bir şekilde enerjinizi yükseltip sonrasında kendinizi yorgun hissetmenize neden olacak abur cuburlardan da uzak durun. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgenizin yanınızda olduğundan emin olun. Havaya uygun ve rahat kıyafetler giyin. İnce ama kat kat kıyafetleri tercih ederseniz üşüme ya da ısınma durumuna uygun olarak kendinizi ayarlayabilirsiniz. Üzerinizde aksesuar olmasın. Sınava girmeden önce mutlaka fizyolojik ihtiyaçlarınızı giderin.

TURLAMA TEKNİĞİ YAPIN

-Sınava ağırlıklı kat sayısı yüksek olan derslerden başlamak ya da en azından o dersleri en sona bırakmamanızı öneririz.

-Sorular ile inatlaşmayın. Aynı soruyu birkaç kere okumaya başladığınızda veya zihniniz başka konulara yöneldiğinde 10-15 sn. dinlenmek için mola vermeniz ya da başka bir soruya geçmeniz daha iyi olacaktır.

-Uzun ve karışık görünen sorulardan gözünüz korkmasın. Özellikle Türkçe paragraf sorularında önce soru kökünü okuyun. Böylece paragrafı, hangi bakış açısından değerlendirmeniz gerektiğini bilecek ve doğru cevabı kolayca bulabileceksiniz.

-Matematik işlemlerini doğru yaptığınızdan emin olun, soru çözümünü sistemli bir şekilde yapın.

-Her sınavda farklı zorluk derecelerinde sorular yer alır. Fakat aynı sınavın içerisindeki zor bir soru da kolay bir soru da aynı derecede önemlidir. Bu nedenle zaman kaybını önlemek amacıyla "Turlama tekniği"ni uygulamak gerekir. İlk turda hemen yapabileceğiniz kolay soruları yapın ve optik formda işaretleyin. Zamanınızı alacak ancak yapabileceğinizi düşündüğünüz soruların yanına bir artı işareti koyun ve ilk turda kolay soruları bitirdikten sonra öncelikle bu sorulara dönün. Çok zor olduğunu düşündüğünüz soruların yanına farklı bir işaret koyun. İkinci turdaki soruları bitirdikten sonra bu sorulara dönün.

HEYECAN DOĞALDIR

-Sınav süresince dikkatinizin dağıldığı anlar olabilir. Dikkatinizin dağılmaya başladığını hissettiğinizde 10-15 saniye gözlerinizi kapatın ve alnınızı, şakaklarınızı ovarak rahatlatmaya çalışın.

-Sınav öncesinde ya da sırasında heyecanlı hissetmeniz gayet doğaldır. Eğer heyecanınızın kontrol edemediğiniz bir seviyeye geldiğini hissederseniz nefes egzersizi ile rahatlayabilirsiniz. Bunun için burnunuzdan derin bir nefes alın; 2-3 saniye aldığınız nefesi tutun ve aldığınız sürenin iki katı kadar bir sürede ağzınızdan nefesinizi yavaşça verin.

-Kodlama her sorudan sonra yapılmalıdır; bu kesinlikle bir zaman kaybı değildir. Çünkü kodlama için geçen süre bir ölçüde dinlenme süresidir. Bu zaman dilimi içinde zihin bir başka soruya geçmek için hazır hale gelir. İşaretlemelerinizi kesinlikle sınav sonuna bırakmayın.

-Üç yanlış cevap sayısı, doğru cevap sayısını bir eksilteceğinden yanıtını bilmediğiniz, seçenekleri eleyerek doğru cevaba ulaşamadığınız durumlarda soruyu boş bırakmanız daha doğru olur.