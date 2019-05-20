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’ndan flaş açıklamalar!

'ndan yapılan son açıklamaya göre ortaöğretimde matematik dersinin seçmeli ders olduğuna yönelik doğru olmayan paylaşımların dolaştığı belirtildi. Konuyla ilgili 'da önemli açıklamalarda bulundu.

AA Eğitim Haberleri
Giriş Tarihi: 20.5.2019 18:46
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan flaş açıklamalar!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre ortaöğretimde matematik dersinin seçmeli ders olduğuna yönelik doğru olmayan paylaşımların dolaştığı belirtildi. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'da önemli açıklamalarda bulundu.

ÜST SINIFA GEÇMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Hiçbir öğrencinin matematik dersi almadan bir üst sınıfa geçmesi mümkün değildir. Bu kadar net."

"Ortaöğretim tasarımımızda matematik dersi 9, 10, ve 11. sınıflarda ortak ders grubundadır. Yani her öğrencinin almak zorunda olduğu bir derstir"

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Milli Eğitim Bakanlığı’ndan flaş açıklamalar!
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