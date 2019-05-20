Yabancı liseler de LGS isteyecek!

Türkiye genelindeki 80'den fazla özel okul geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Liseye Giriş Sınavı (LGS) puanına göre öğrenci alacak. Aralarında Alman, Fransız, İtalyan, Amerikan ve Avusturya gibi yabancı liselerin de olduğu bu kolejler kendi sınavını yapmak yerine LGS sonuçlarına göre kayıt kabul edecek. Geçen yıl değişen sınav sistemiyle birlikte bu okulların da kendi sınavlarını yapabilecekleri gündeme gelmişti, ancak farklı illerdeki öğrencilerin lojistik sorunu olabileceği için bu modelden vazgeçildi. Ancak bu liseler devlet okullarından farklı olarak merkezi yerleştirmeye katılmayacaklar. Başka bir deyişle bu okullar için tercih listesi hazırlanmayacak. Yerleştirmeleri liselerin kendisi yapacak.

KENDİ PUANLARINI İLAN EDECEKLER

Yabancı özel liseler LGS puanları açıklandıktan sonra kendi puanlarını ve kayıt takvimlerini açıklayacaklar. Taban puanları 500 tam puan üzerinden duyurulacak. Bu liselerde de devlet okullarında olduğu gibi okul notları etkili olmayacak. LGS puanı hesaplanırken de sadece sınavın sonuçları dikkate alınacak. 2018'de Amerikan Robert Lisesi'nin taban puanı 450, Alman Lisesi ile Üsküdar Amerikan Lisesi'nin 440, Saint Joseph Fransız Lisesi'nin 410, Saint Benoit Fransız Lisesi'nin 393, İtalyan Lisesi'nin ise 390 olarak açıklanmıştı. Daha önceki yıllarda neredeyse 500 tam puana yakın taban puanlarla kayıt alan bu okullarda LGS'deki başarının düşük olması nedeniyle puanlar düşürülmüştü.

EN AZ 3 KAYIT DÖNEMİ

Okullar kayıt takvimini bakanlığa onaylattıktan sonra duyuracak. Kayıtlar MEB tarafından uygun bulunan tarihler arasında, okulların kendi aralarında oluşturdukları Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenecek kriterlere göre yürütülecek. Okullar bakanlık tarafından sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından taban puanlarını ilan edecek. Kayıt takvimi ve kayıt esaslarını içeren kılavuza, özel okulların kendi web sitelerinden ulaşılabilecek. Özel okulların kayıt takvimi ve kılavuzu, MEB Ortaöğretim Kurumlarına Geçmiş Uygulaması Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayınlandıktan sonra ilan edilecek. LGS sonuçlarının açıklanacağı 24 Haziran tarihindeki ilk süreç yine özel okulların kullanacağı bir ön kayıt dönemi olacak. En az iki önkayıt-kesin kayıt, bir de serbest kayıt dönemi planlanıyor. Özel okula kayıt yaptıranlar devlet liseleri için tercih yapamıyor. Ancak nakil dönemlerinde devlet liseleri için başvuru mümkün.

Okullar başvurularını kontenjanlarını dikkate alarak puan üstünlüğüne göre sıralıyor. Asil ve yedek listelerini açıklıyor. LGS puanı tutan her okula önkayıt yaptırmak mümkün. Türkiye genelinde 11'i İstanbul, 2'si İzmir ve biri de Tarsus'ta olmak üzere toplam 14 yabancı özel okul var. Bunların 4'ü Amerikan, 6'sı Fransız, 2'si İtalyan, biri Alman ve biri de Avusturya lisesi.