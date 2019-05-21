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geç başvuru 2019 nasıl, nereden yapılır? ile ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılacak?

geç başvuru işlemleri tarafından bugün alınıyor. Çeşitli sebeplerden dolayı normal süre içerisinde işlemlerini tamamlayamayan bireyler için son fırsat olan olan süreç, bugün tamamlanacak. Bu doğrultuda da, '2019 nasıl ve nereden yapılır?' sorusu arama motorları üzerinden en çok arananlar arasında öne çıkıyor. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuz ile geç başvuru ücreti belli olurken, hangi bankalara yatırılacağı da netleşti. Peki, DGS geç başvuru nasıl yapılır? 2019 DGS geç başvuru ücreti ne kadar ve nereden yatırılacak? Detayları sizler için derledik.

AA Eğitim Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2019 11:44 Güncelleme Tarihi: 21.5.2019 11:44
DGS geç başvuru 2019 nasıl, nereden yapılır? ÖSYM ile DGS geç başvuru ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılacak?

ÖSYM tarafından yıl içerisinde tek oturum halinde bir kez gerçekleşen Dikey Geçiş Sınavı için geri sayım sürüyor. Açık öğretim ön lisans programlarında okuyan ve meslek yüksekokullarını bitirerek eğitimlerini dört yıllık lisans ile sonlandırmak isteyen bireyleri ilgilendiren 2019 DGS geç başvuru işlemleri bugün sona erecek. Normal tarihler arasında işlemlerini yapamayan bireyler için ÖSYM'nin tanıdığı son fırsat olan geç başvuru, saat 23.59 itibari ile tamamlanacak. Kurum, Twitter hesabı üzerinden yaptığı duyuru ile adayları uyardı. Öte yandan, yayımlanan kılavuz ile DGS geç başvuru ücreti de netleşti. Peki, DGS geç başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak?

DGS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) yayımlanan DGS başvuru kılavuzu ile 2019 Dikey Geçiş Sınavı başvuruları sürecine ilişkin tüm detaylara haberimizin ilerleyen sayfalarından ulaşabilirsiniz.

İşte detaylar;

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DGS geç başvuru 2019 nasıl, nereden yapılır? ÖSYM ile DGS geç başvuru ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılacak?
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