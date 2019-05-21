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İSG sınav soru ve cevapları açıklandı! ile 2019 İSG soruları ve cevapları nasıl ve nereden görüntülenir?

Büyük bir merakla beklenilen 1. dönem tarafından erişime açıldı. Böylelikle, adayların yanıtını aradığı '2019 İSG sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?' sorusu da cevabına kavuştu. ÖSYM, bugün yaptığı duyuru ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve kapsamında temel soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarının yüzde 10'luk kısmını açıkladı. Peki, İSG 1. dönem soru ve cevapları nasıl ve nereden görüntülenir? Detayları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 21.5.2019 12:36 Güncelleme Tarihi: 21.5.2019 12:36
İSG sınav soru ve cevapları açıklandı! ÖSYM ile 2019 İSG soruları ve cevapları nasıl ve nereden görüntülenir?

İSG 1. dönem soru ve cevapları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 18 Mayıs tarihinde ÖSYM tarafından uygulanan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı soruları ve cevapları erişime açıldı. Sınava katılım gösteren bireylerin yanıtını aradığı '2019 İSG soruları ve cevapları açıklandı mı?' sorusu da netleşmiş oldu. Adaylar, 10 gün süreyle T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri yüzde 10'luk kısmın tamamına ulaşabilecek. Peki, 2019 İSG soru ve cevapları nasıl görüntülenir?

İSG SORU VE CEVAPLARI NASIL VE NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?

Haberimizin detaylarından, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı kapsamında merak edilen bilgileri bulabilirsiniz.

İşte detaylar...

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İSG sınav soru ve cevapları açıklandı! ÖSYM ile 2019 İSG soruları ve cevapları nasıl ve nereden görüntülenir?
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