Boğaziçi’ne kültürel miras ödülü

BUGÜN NELER OLDU

AVRUPA'NIN alanında en prestijli ödülü olarak kabul edilen Avrupa Kültürel Miras Ödülleri'nin koruma dalı alanında kazananlar arasında Boğaziçi Üniversitesi Tarsus-Gözlükule Kazıları Araştırma Merkezi koruma ve yeniden kullanım proje ve uygulaması da yer aldı. Boğaziçi Üniversitesi tarafından restore edilerek akademik çalışmalara ev sahipliği yapmak üzere kültür ve tarih merkezi haline getirilen, Saint Paul Kilisesi Anıt Müzesi yanında bulunan 100 yıllık eski çırçır fabrikası Gözlükule Kazıları Araştırma Merkezi Şubat 2017'de hizmete girdi.