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ATA sınav sonuçları açıklandı! Bahar dönemi 2019 ATA AÖF final sonuçları hemen sorgula!

Eğitim hayatlarını aracılığıyla sürdüren on binlerce öğrenciyi ilgilendiren ATA sınav sonuçları açıklandı. Bilindiği üzere, Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavları 11-12 Mayıs tarihlerinde binlerce bireyin katılımı ile gerçekleşmişti. Böylelikle öğrencilerin cevabını aradığı 'ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu yanıtını bulmuş oldu. Peki, Atatürk Üniversitesi OBS sayfası üzerinden ATA AÖF sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? İşte, 2019 ATA AÖF sınav sonuçlarına dair tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 23.5.2019 09:55 Güncelleme Tarihi: 23.5.2019 09:55
ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı! Bahar dönemi 2019 ATA AÖF final sonuçları hemen sorgula!

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. İki oturum halinde 11-2 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen sınavlar, on binlerce öğrencinin katılımı ile düzenlendi. Adaylar yoğun katılım sağlarken ATA AÖF sınav sonuçları hakkında da araştırmalarını yapıyordu. Açıköğretim Fakültesi'nden bugün yapılan duyuru neticesinde, 2019 ATA AÖF final sonuçlarının erişime açıldığını belirtildi. Peki, ATA AÖF final sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklama neticesinde sonuçların 22 Mayıs 2019 Çarşamba günü itibari ile adayların erişimine açıldığı duyuruldu.

İşte detaylar;

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ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı! Bahar dönemi 2019 ATA AÖF final sonuçları hemen sorgula!
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