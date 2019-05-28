2019 Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS Bursluluk sınavı soruları nasıl olacak?

Bursluluk sınavı 2019 geri sayımı başladı. Heyecanla beklenen bursluluk sınavı iki oturumda gerçekleşecek. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), eski adı Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı'nın (PYBS) 2019 tarihi belli oldu. Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır: Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir. İşte Bursluluk sınavı hakkındaki detaylar…

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), yani halk tabiriyle Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı hakkında merak edilenler haberimizin devamında...