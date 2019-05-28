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2019 ne zaman? İOKBS nasıl olacak?

Sınav hazırlıklarını sürdüren öğrenciler 2019 için bekleyişe başladı. Binlerce öğrenci İOKBS ve konuları hakkında detaylı bilgiye erişmek istiyor. Merkezi sınav iki oturum halinde uygulanacak. 8’inci sınıf öğrencilerinin katılacağı sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınav ve 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’ inci sınıf öğrencilerinin katılacağı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlan Bursluluk Sınavı (İOKBS) sınavları için geri sayım sürüyor. İşte 2019 yılı Bursluluk sınavı hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 28.5.2019 12:16 Güncelleme Tarihi: 28.5.2019 12:16
2019 Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS Bursluluk sınavı soruları nasıl olacak?

Bursluluk sınavı 2019 geri sayımı başladı. Heyecanla beklenen bursluluk sınavı iki oturumda gerçekleşecek. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), eski adı Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı'nın (PYBS) 2019 tarihi belli oldu. Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır: Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir. İşte Bursluluk sınavı hakkındaki detaylar…

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), yani halk tabiriyle Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı hakkında merak edilenler haberimizin devamında...

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2019 Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS Bursluluk sınavı soruları nasıl olacak?
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