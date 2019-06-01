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ne zaman yayınlanacak? sınav soru ve cevapları sabah.com.tr’de!

ve cevapları sınava giren adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. sınavının ilk oturumu 1 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 09.30’da yapıldı. İkinci oturumu ise 11.30’da gerçekleşti. Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sınavına giren 8.sınıf öğrencileri heyecanla sınav soruları ve cevaplarının açıklanmasını bekliyor. ne zaman açıklanacak? Adaylar hayallerindeki liseyi kazanma ümidiyle girdikleri için gözler MEB’den gelecek açıklamaya çevrildi. LGS soruları ve cevapları sabah.com.tr'de olacak! İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 1.6.2019 13:28 Güncelleme Tarihi: 1.6.2019 13:39
LGS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? LGS 2019 sınav soru ve cevapları sabah.com.tr’de!

LGS soruları ve cevapları için gözler MEB'den gelecek olan açıklamaya çevrildi. LGS sınavının ilk oturumu saat 09.30 itibariyle gerçekleşti. İyi bir liseyi kazanmak isteyen öğrenciler LGS'nin ikinci oturumu için saat 11.30'da sınava girdi. LGS sınav soruları ve cevapları sabah.com.tr'de olacak! Öğrencilerin tek hedefi rakipleri arasında sıyrılıp en iyi lisede okuyabilmek oldu. Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 2019 sınavının birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verildi. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanındı. Peki LGS soruları ve cevapları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? LGS (Merkezi Sınav) soru ve cevapları yayında mı?

LGS'de istediği liseye girmek için ter döken öğrenciler, söz konusu sınavın soru ve cevaplarına yönelik araştırmalara hız verdi. İşte LGS soru ve cevaplarına dair merak edilen detaylar…

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LGS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? LGS 2019 sınav soru ve cevapları sabah.com.tr’de!
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