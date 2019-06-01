LGS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? LGS 2019 sınav soru ve cevapları sabah.com.tr’de!

LGS soruları ve cevapları için gözler MEB'den gelecek olan açıklamaya çevrildi. LGS sınavının ilk oturumu saat 09.30 itibariyle gerçekleşti. İyi bir liseyi kazanmak isteyen öğrenciler LGS'nin ikinci oturumu için saat 11.30'da sınava girdi. LGS sınav soruları ve cevapları sabah.com.tr'de olacak! Öğrencilerin tek hedefi rakipleri arasında sıyrılıp en iyi lisede okuyabilmek oldu. Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 2019 sınavının birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verildi. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanındı. Peki LGS soruları ve cevapları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? LGS (Merkezi Sınav) soru ve cevapları yayında mı?

LGS'de istediği liseye girmek için ter döken öğrenciler, söz konusu sınavın soru ve cevaplarına yönelik araştırmalara hız verdi. İşte LGS soru ve cevaplarına dair merak edilen detaylar…