Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Bursluluk Sınavı ile ilgili tüm detaylar..

PYBS adı ile de anılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), MEB tarafından bu yıl 2 Haziran tarihinde gerçekleştirildi. Ortaokul 5, 6, 7, 8'inci sınıfta okuyan öğrenciler ile lise 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin katılım gösterdiği bursluluk sınavı için ilk aşama tamamlandı ve sonuçlar için beklemeye başlanıldı. Bu doğrultuda, binlerce öğrenci ile velileri '2019 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu ile sürece dair bilgi edinmeye çalışıyor.

2019 BURSLULUK SINAVI SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

Öte yandan, soru ve cevaplar konusu da öne çıkan başlıklardan birisi durumunda yer ediniyor. İOKBS soru ve cevapları ile puan hesaplaması hakkında bilgi edinebilecek olan öğrenciler, araştırmalarını bu yönde de şekillendiriyor. Peki, 2019 Bursluluk sınavı soru ve cevapları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

İşte, puan hesaplaması ile beraber konuya yönelik ayrıntılar;