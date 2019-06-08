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? 2019 Karneler ne zaman verilecek?

Haziran ayının ilk günlerini yaşadığımız şu zamanlarda, milyonlarca öğrenci bir yandan okulların kapanacağı günü bekliyor, öteki taraftan ise hayallerini kuruyor. Karnelerin alınacağı günü iple çeken öğrencilerin yanında veliler de yoğun bir şekilde sorgulamalarını yapıyor. Bu doğrultuda, '2019 Yaz tatili ne zaman başlayacak?' sorusu yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Bilindiği üzere, aileler çocuklarıyla geçirecekleri yaz tatili planlarını şimdiden yapmaya başladı. Peki, 2019 Okullar ne zaman ve hangi gün kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek? Detayları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 8.6.2019 12:48 Güncelleme Tarihi: 3.8.2019 09:39
Okullar ne zaman kapanacak? 2019 Karneler ne zaman verilecek?

Okulların kapanmasına çok az bir zaman kaldı. Son sınav notlarını öğrenen öğrenciler, yaz tatili hayallerini kurmaya başladı. Bu doğrultuda, 'Okullar ne zaman kapanacak?' sorusunun cevabı en çok arananlar arasında öne çıkıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, iş takvimi ile 2019 yaz tatili tarihini açıkladı. Böylece, okulların ne zaman kapanacağı da kesinleşti. Peki, karneler hangi gün verilecek? 3 aylık yaz tatiline kaç gün kaldı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un son açıklaması eşliğinde tüm detayları sizler için derledik.

YAZ TATİLİNE KAÇ GÜN KALDI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde ilan ettiği yeni tatil düzenlemesi hakkında bütün ayrıntıları kamuoyu ile paylaştı. İlgili açıklamaların hemen akabinde ise öğrencilerin yanıtını aradığı soru olarak 'Yaz tatili kaç gün sürecek?' öne çıkıyor.

KARNELER HANGİ GÜN ALINACAK?

İşte, MEB ile 2019 yaz tatili tarihi sürecine yönelik merak edilen bilgiler;

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Okullar ne zaman kapanacak? 2019 Karneler ne zaman verilecek?
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