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Sınava onlar yetiştirdi! Polis seferber oldu

Sınavda polis bir çok ilde sınava geç kalan, evrağını unutan öğrencinin yardımına koştu. Kimisi polis otosunu tahsis etti, kimisi son saniyede giriş belgesi yetiştirdi

Giriş Tarihi: 17.6.2019
Sınava onlar yetiştirdi! Polis seferber oldu
Sakarya'da Erenler ilçesindeki Ali Dilmen Anadolu Lisesi'nde sınava giren genç kız, önceki gün düzenlenen ilk oturuma ait giriş belgesiyle sınava geldi. Yanlış belgeyle sınava gelen öğrencinin imdadına polis memuru Ahmet Akcebe yetişti. İşyerinden sınav çıktısı alan polis memuru, sınava bir dakika kala evrakı öğrenciye teslim etti. Polisin okul bahçesine girerek koşması ve belgeyi öğrenciye teslim etmesi, diğer görevli memurlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, görevli memurun Akcebe'ye "Koş koş" ve "Yetiştin bravo" şeklinde seslendiği duyuluyor.

TRABZON: Fotoğrafsız kimlikle sınava giremeyen kız öğrenci, polis motoruyla nüfus müdürlüğüne götürüldü. Polis öğrenciyi sınava yetiştirdi.
KARABÜK: Sınava giderken ayağını burkan Zeynep Gültekin, ambulansla sınav salonuna taşındı.
SİİRT: Mehmet Zakir Sevilgen'i, polis yetiştirdi.
GAZİANTEP: Tekerlekli sandalyeyle gelen engelli aday, jandarmanın yardımıyla okul binasına girdi.
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Sınava onlar yetiştirdi! Polis seferber oldu
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